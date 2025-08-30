Кислица назвал отправную точку в разговорах о территориальных вопросах Украины и России
- Сергей Кислица заявил, что отправной точкой для переговоров между Украиной и Россией по территориальным вопросам должна быть нынешняя линия соприкосновения.
- По словам первого заместителя министра иностранных дел, Украина не планирует признавать Крым российским, и этот вопрос не обсуждается в правительстве.
Отправной точкой для разговоров между украинской и российской сторонами по территориальным вопросам должна быть нынешняя линия соприкосновения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью первого заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы для Суспильного.
Как должны обсуждаться территориальные вопросы?
Сергей Кислица объяснил, что Украина готова обсуждать определенные территориальные вопросы во время двусторонней встречи.
Отправной точкой для таких разговоров должна быть нынешняя линия соприкосновения. И мы должны решить, какой будет режим этой контактной линии. В это входит немало и военных, и гуманитарных вопросов, поэтому нужно говорить. Вы же как строите дом? Сначала фундамент, потом крыша – а не наоборот. К сожалению, видимо, у россиян другая технология построения их домов. Они, видимо, с крыши строят,
– добавил дипломат.
Он отметил, что вопрос территорий относится к сфере двусторонних переговоров.
Кислица подчеркнул, что несмотря на многочисленные конспирологические теории и интерпретации позиции некоторых европейских стран или даже США, в прошлый понедельник в Белом доме он лично был свидетелем того, как президент Трамп сказал украинской стороне, что это именно им решать, как решать территориальный вопрос.
В интервью дипломат также заявил, что Крым – это территория Украины, и никто не собирается признавать полуостров российским.
На встрече в понедельник ничего подобного не звучало. Мне неизвестно о том, что в украинском правительстве кто-то обсуждает сценарии признания Крыма российским,
– пояснил он.
Мирные переговоры: последние новости
- По данным Politico, США хотят организовать технические переговоры между Украиной и Россией, чтобы подготовить встречу Зеленского и Путина. Переговоры должны коснуться вопросов территорий, гарантий безопасности и других ключевых тем, которые могут проложить путь для дальнейшего диалога на высшем уровне.
- Владимир Зеленский недавно заявил, что ожидает сильных шагов от США в сторону России уже в скором времени. По словам президента, 1 сентября истекает двухнедельный срок, который Дональд Трампа дал Владимиру Путину для того, чтобы тот встретился с президентом Украины.
- 29 августа министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Россия якобы уже не требует контроля над четырьмя украинскими областями, которые частично оккупированы с 2022 года. Однако требования относительно Донбасса остаются неизменными.