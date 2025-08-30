Отправной точкой для разговоров между украинской и российской сторонами по территориальным вопросам должна быть нынешняя линия соприкосновения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью первого заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы для Суспильного.

Как должны обсуждаться территориальные вопросы?

Сергей Кислица объяснил, что Украина готова обсуждать определенные территориальные вопросы во время двусторонней встречи.

Отправной точкой для таких разговоров должна быть нынешняя линия соприкосновения. И мы должны решить, какой будет режим этой контактной линии. В это входит немало и военных, и гуманитарных вопросов, поэтому нужно говорить. Вы же как строите дом? Сначала фундамент, потом крыша – а не наоборот. К сожалению, видимо, у россиян другая технология построения их домов. Они, видимо, с крыши строят,

– добавил дипломат.

Он отметил, что вопрос территорий относится к сфере двусторонних переговоров.

Кислица подчеркнул, что несмотря на многочисленные конспирологические теории и интерпретации позиции некоторых европейских стран или даже США, в прошлый понедельник в Белом доме он лично был свидетелем того, как президент Трамп сказал украинской стороне, что это именно им решать, как решать территориальный вопрос.

В интервью дипломат также заявил, что Крым – это территория Украины, и никто не собирается признавать полуостров российским.

На встрече в понедельник ничего подобного не звучало. Мне неизвестно о том, что в украинском правительстве кто-то обсуждает сценарии признания Крыма российским,

– пояснил он.

