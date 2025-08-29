Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Politico. Соединенные Штаты настаивают на проведении технических переговоров между Украиной и Россией, которые должны подготовить почву для потенциальной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

США готовят почву для встречи Зеленского и Путина

Как стало известно, 29 августа спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф встретился в Нью-Йорке с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Цель разговора – подготовка основы для переговоров на техническом уровне перед возможным саммитом.

По данным источника Politico, в случае проведения таких переговоров они должны коснуться вопросов территорий, гарантий безопасности и других ключевых тем, которые могут проложить путь для дальнейшего диалога на высшем уровне.

Наша цель – посадить Путина и Зеленского за один стол и создать возможность для успешной встречи,

– подчеркивал ранее Уиткофф.

В Белом доме считают, что предварительные консультации помогут определить реальные точки соприкосновения между сторонами и избежать провала будущего саммита. В то же время конкретных сроков проведения встречи лидеров пока нет, ведь переговоры находятся только на этапе подготовки.

Что известно о встрече Зеленского и Путина?