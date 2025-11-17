Тогда Путин согласится на "компромисс": политолог предположил, когда могут возобновиться переговоры

К сожалению, гарантии безопасности, которые долгое время разрабатывала Украина с партнерами, остаются теоретическими. Но корень всех проблем заключается в том, что Россия не готова к переговорам.

Страна-агрессор пока не достигла той точки распада, чтобы садиться за стол переговоров. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, отметив, что весомым фактором являются интересы Китая.

Почему Китай на стороне России?

В Пекине уже не раз заявляли, что не дадут России проиграть в войне, потому что это обратит внимание к ним. Для Китая война в Украине выгодна экономически, потому что россияне дешево продают им свои энергоресурсы, покупают у них товары.

Это позволяет Си Цзиньпину готовиться к нападению на Тайвань, усиливать свою геополитическую роль. Поэтому примерно 1 – 2 года война еще точно будет играть на руку Китаю.

Что может заставить Путина прекратить войну?

Россия продолжает настаивать на выходе Украины со всей Донетчины, но понятно, что на этом Путин не остановится. Пока в оккупантов нет шансов для глобального успеха на Харьковщине, Херсонщине или Запорожье. Они движутся на Донбассе.

"Если Китай будет настаивать, то глава Кремля может остановиться на линии боестолкновения, которая будет на тот момент. Захват других областей являются нереальными для России. Скорее всего, Путин это также поймет и потом пойдет на "компромисс", – отметил политолог.

К слову! Политолог Владимир Фесенко рассказал, что публичные переговоры действительно на паузе, но это не значит, что они не ведутся через закрытые каналы. Вероятно, этот диалог касается обмена пленными.

Кроме этого на Кремль негативно повлиял срыв переговоров в Будапеште. Там они могли хоть что-то пообещать Трампу, например, отказаться от Запорожской АЭС. В энергетическом смысле она не является критической для России.

"Россияне фактически ничего бы не потеряли, но могли показать "жест доброй воли". Тогда встреча с Трампом все-таки бы состоялась, Путин мог еще больше посеять сомнения относительно Украины, затянуть переговоры", – добавил Максим Несвитайлов.

Но российский диктатор от этого отказался, переоценил свои силы и теперь получает последствия.

