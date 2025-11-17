Тоді Путін погодиться на "компроміс": політолог припустив, коли можуть відновитись перемовини

На жаль, гарантії безпеки, які тривалий час розробляла Україна з партнерами, залишаються теоретичними. Але корінь усіх проблем полягає в тому, що Росія не готова до переговорів.

Країна-агресорка поки не досягла тієї точки розпаду, щоб сідати за стіл перемовин. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що вагомим фактором є інтереси Китаю.

Чому Китай на боці Росії?

У Пекіні вже не раз заявляли, що не дадуть Росії програти у війні, бо це зверне увагу до них. Для Китаю війна в Україні вигідна економічно, бо росіяни дешево продають їм свої енергоресурси, купують у них товари.

Це дозволяє Сі Цзіньпіну готуватися до нападу на Тайвань, посилювати свою геополітичну роль. Тому приблизно 1 – 2 роки війна ще точно гратиме на руку Китаю.

Що може змусити Путіна припинити війну?

Росія продовжує наполягати на виході України з усієї Донеччини, але зрозуміло, що на цьому Путін не зупиниться. Поки в окупантів немає шансів для глобального успіху на Харківщині, Херсонщині чи Запоріжжі. Вони рухаються на Донбасі.

"Якщо Китай наполягатиме, то очільник Кремля може зупинитися на лінії боєзіткнення, яка буде на той момент. Захоплення інших областей є нереальними для Росії. Скоріш за все, Путін це також зрозуміє і потім піде на "компроміс", – зауважив політолог.

До слова! Політолог Володимир Фесенко розповів, що публічні переговори справді на паузі, але це не означає, що вони не ведуться через закриті канали. Ймовірно, цей діалог стосується обміну полоненими.

Крім цього на Кремль негативно вплинув зрив переговорів у Будапешті. Там вони могли хоч щось пообіцяти Трампу, наприклад, відмовитися від Запорізької АЕС. В енергетичному сенсі вона не є критичною для Росії.

"Росіяни фактично нічого б не втратили, але могли показати "жест доброї волі". Тоді зустріч з Трампом все-таки б відбулася, Путін міг ще більше посіяти сумніви щодо України, затягнути переговори", – додав Максим Несвітайлов.

Але російський диктатор від цього відмовився, переоцінив свої сили й тепер отримує наслідки.

