Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко наголосив 24 Каналу, що будь-який інший сценарій Трамп не розглядає. Саме через це поставили на паузу Стамбульські перемовини.

Як Трамп може натиснути на Путіна?

Скоріш за все, припинення переговорів у Стамбулі також погодили з Європою. Це спільна позиція, щоб росіяни не могли використовувати цей майданчик для затягування мирного процесу.

"Трампу потрібен конкретний політичний результат. Якщо Росія не може його дати, то він продовжуватиме накладати економічні обмеження. Я думаю, вони стосуватимуться газової та нафтовидобувної галузі", – зауважив Олексій Буряченко.

Зверніть увагу! У жовтні 2025 року США ввели санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії – "Лукойл" і "Роснефть". Також до списку увійшла 31 дочірня компанія. Трамп назвав це рішення відповіддю не небажання Путіна домовлятися про мир.

Вся нафтова сфера залежить від ринків збуту й вторинних санкцій. Звісно, росіяни можуть зробити багато компаній – "прокладок", або навіть розділити "Лукойл" і "Роснефть" на менші підприємства.

"Це нестиме певні фінансові обтяження, але приблизно через пів року Росія зможе трішки зменшити зашморг на своїй шиї", – додав політолог.

Але як боротися зі вторинними санкціями у Москві не знають. Саме на це Трамп може зробити акцент і наступним пакетом заблокувати всіх, хто співпрацює з країною-агресоркою.

Як санкції вплинуть на Китай та Індію?

Найбільшими покупцями російської сировини є компанії з Індії та Китаю. Попри це, вони остерігатимуться банківських санкцій та інших обмежень. Наприклад, для Китаю санкційний тиск з боку США обернеться зменшенням прибутку й неможливістю масштабуватися.

До того ж це певне фінансове клеймо на компанії та її репутації. Пекін дуже обачно ставиться до подібних речей. Тож обидві країни розуміють, які наслідки вони отримають, якщо підпадуть під дію вторинних санкцій.

Зараз політика Трампа працює як залякування, але не лише для Путіна, а для тих компаній, які інтегровані у глобальну світову економіку. Для них подібні санкції можуть означати банкрутство.

