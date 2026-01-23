Мир зависит от одного человека: аналитик подробно объяснил, к чему могут привести переговоры

Уже длительное время Украина, Россия и США ведут переговоры о вариантах завершения войны. Пока конкретных результатов этого нет, но есть человек, который может кардинально повлиять на все.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что, учитывая дискуссии, ни россияне, ни американцы, ни украинцы не готовы выходить из переговорного процесса. По его словам, Европа также хочет принимать в этом участие, но она, к сожалению, стала второстепенным участником.

Смотрите также Хотите мир – платите 1 миллиард долларов: как Совет Трампа угрожает Украине и почему туда пригласили Путина

Чего ожидать от переговоров?

Валерий Клочок считает, что вопрос войны постепенно движется к замораживанию, несмотря на определенное торможение со стороны Европы, которая не может самостоятельно давать отпор России.

Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и Дональд Трамп говорят, что в Кремле хотят подписать соглашение. Так и есть, но на своих условиях. Все прекрасно понимают, что ресурсы для продолжения войны России против Украины могут иссякнуть, а помощь Китаю сегодня в приоритете политики Белого дома,

– сказал он.

Говорится о 500% тарифов, которые США планируют ввести против стран, торгующих с Россией. Первое государство, на которое это должно повлиять – Китай.

Таким образом Трамп пытается давить на Кремль. Однако, по мнению аналитика, встреча Виткоффа и Владимира Путина ничем не закончится. Российский диктатор, вероятно, ближайшее время не завершит войну Украины, ведь именно он является тем, от кого зависит мир. Однако условия, которые он выдвигает для этого, неприемлемы для украинской власти.

Мирные переговоры: последние новости