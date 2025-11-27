Экс-глава МИД сказал, что может ускорить мир в Украине

Тема мирных переговоров активизировалась с новой силой. Представители России, Украины и США проводят ряд встреч, чтобы наработать все пункты для урегулирования войны.

Впрочем в Кремле до сих пор настаивают на выполнении всех их циничных условий и не спешат договариваться. Как отметил в эфире 24 Канала бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, уже неоднократно украинцы слышали о так называемом "решающем моменте в войне".

К теме "Все будут прыгать от радости": стенограмма разговора Виткоффа с помощником Путина по Украине

Что действительно может ускорить мир?

Российские возможности исчерпываются. В этом смысле мысли о том, что война вскоре закончится, имеют определенную основу. Если 60% россиян не имеют сбережений, то когда они потеряют работу – просто окажутся на улице. Это говорит о том, что экономика России в очень трудном положении.

Путин довел российскую экономику и российское население "до ручки". Мы видим, что целые отрасли экономики стагнируют. Даже военная промышленность начала идти "в минус". Что тогда можно сказать о других секторах,

– подчеркнул Владимир Огрызко.

Поэтому чем хуже будет чувствовать себя российская экономика, тем быстрее удастся договориться о мире. К сожалению, не все это понимают. Многие до сих пор думают, что нужно быстро обо всем договориться и зафиксировать пункты мирного плана.

Обратите внимание! Западные СМИ 21 ноября опубликовали 28 пунктов так называемого "мирного плана" США. Большинство из них были направлены в пользу России и существенно ограничивали Украину. После консультаций в Женеве с участием Европы, документ удалось скорректировать, но все его детали пока не известны.

"Для Путина зафиксировать что-то – вообще ничего не значит. Я провел с россиянами несколько лет в непосредственных переговорах. Они не понимают, что такое подпись под документом. Для них это ничто", – добавил экс-министр иностранных дел.

Россияне соглашаются на определенные условия только тогда, когда это для них выгодно. Как только этот момент исчезает – их подпись перестает быть стоящей хоть чего-то. Поэтому с Россией можно говорить только на языке силы. Если у нас будет мощная армия, дальнобойные ракеты, истребители, тогда будет мир.

Итак, нам надо уничтожить российскую экономику. Как только она перестанет работать – наступит мир.

Последние новости о ходе мирных переговоров