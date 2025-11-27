Экс-глава МИД сказал, что может ускорить мир в Украине
- Владимир Огрызко считает, что ухудшение экономической ситуации в России может ускорить мирные переговоры.
- Договоренности с Россией ничего не стоят, Кремль никогда их не придерживался.
Тема мирных переговоров активизировалась с новой силой. Представители России, Украины и США проводят ряд встреч, чтобы наработать все пункты для урегулирования войны.
Впрочем в Кремле до сих пор настаивают на выполнении всех их циничных условий и не спешат договариваться. Как отметил в эфире 24 Канала бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, уже неоднократно украинцы слышали о так называемом "решающем моменте в войне".
Что действительно может ускорить мир?
Российские возможности исчерпываются. В этом смысле мысли о том, что война вскоре закончится, имеют определенную основу. Если 60% россиян не имеют сбережений, то когда они потеряют работу – просто окажутся на улице. Это говорит о том, что экономика России в очень трудном положении.
Путин довел российскую экономику и российское население "до ручки". Мы видим, что целые отрасли экономики стагнируют. Даже военная промышленность начала идти "в минус". Что тогда можно сказать о других секторах,
– подчеркнул Владимир Огрызко.
Поэтому чем хуже будет чувствовать себя российская экономика, тем быстрее удастся договориться о мире. К сожалению, не все это понимают. Многие до сих пор думают, что нужно быстро обо всем договориться и зафиксировать пункты мирного плана.
Обратите внимание! Западные СМИ 21 ноября опубликовали 28 пунктов так называемого "мирного плана" США. Большинство из них были направлены в пользу России и существенно ограничивали Украину. После консультаций в Женеве с участием Европы, документ удалось скорректировать, но все его детали пока не известны.
"Для Путина зафиксировать что-то – вообще ничего не значит. Я провел с россиянами несколько лет в непосредственных переговорах. Они не понимают, что такое подпись под документом. Для них это ничто", – добавил экс-министр иностранных дел.
Россияне соглашаются на определенные условия только тогда, когда это для них выгодно. Как только этот момент исчезает – их подпись перестает быть стоящей хоть чего-то. Поэтому с Россией можно говорить только на языке силы. Если у нас будет мощная армия, дальнобойные ракеты, истребители, тогда будет мир.
Итак, нам надо уничтожить российскую экономику. Как только она перестанет работать – наступит мир.
Последние новости о ходе мирных переговоров
- Дональд Трамп заявил, что большинство пунктов мирного плана уже согласованы. По его словам, и России, и Украине "придется что-то отдать", ведь в некоторых случаях граница проходит по дорогам, или посреди городов, а это нельзя так оставить. Трамп подчеркнул, что если Украина не согласится на соглашение, то погибнет еще много людей.
- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что после определенных изменений мирного плана США, Владимир Зеленский согласился с большинством текста. Он убежден, что в переговорах действительно наступил значительный прогресс и призвал другие страны из "коалиции желающих" помогать Украине.
- Один из пунктов американского плана предусматривал сокращение численности украинской армии. Однако начальник Генштаба ВСУ опроверг эту информацию. Он отметил, что о сокращении никто не говорил, а тема количества Вооруженных Сил в мирное время является дискуссионным вопросом.