Ексглава МЗС сказав, що може пришвидшити мир в Україні

Тема мирних переговорів активізувалася з новою силою. Представники Росії, України та США проводять низку зустрічей, щоб напрацювати всі пункти для врегулювання війни.

Втім у Кремлі досі наполягають на виконанні всіх їхніх цинічних умов та не поспішають домовлятися. Як зауважив в ефірі 24 Каналу колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, уже неодноразово українці чули про так званий "вирішальний момент у війні".

Що справді може пришвидшити мир?

Російські можливості вичерпуються. У цьому сенсі думки про те, що війна невдовзі закінчиться, мають певне підґрунття. Якщо 60% росіян не мають заощаджень, то коли вони втратять роботу – просто опиняться на вулиці. Це говорить про те, що економіка Росії у дуже скрутному становищі.

Путін довів російську економіку та російське населення "до ручки". Ми бачимо, що цілі галузі економіки стагнують. Навіть військова промисловість почала йти "в мінус". Що тоді можна сказати про інші сектори,

– підкреслив Володимир Огризко.

Тому чим гірше почуватиметься російська економіка, тим швидше вдасться домовитися про мир. На жаль, не всі це розуміють. Багато хто досі думає, що потрібно швидко про все домовитися і зафіксувати пункти мирного плану.

Зверніть увагу! Західні ЗМІ 21 листопада опублікували 28 пунктів так званого "мирного плану" США. Більшість з них були спрямовані на користь Росії та суттєво обмежували Україну. Після консультацій у Женеві за участю Європи, документ вдалося скоригувати, але всі його деталі поки не відомі.

"Для Путіна зафіксувати щось – взагалі нічого не означає. Я провів з росіянами кілька років у безпосередніх переговорах. Вони не розуміють, що таке підпис під документом. Для них це ніщо", – додав ексміністр закордонних справ.

Росіяни погоджуються на певні умови тільки тоді, коли це для них вигідно. Як тільки цей момент зникає – їхній підпис перестає бути вартим хоч чогось. Тому з Росією можна говорити тільки мовою сили. Якщо у нас буде потужна армія, далекобійні ракети, винищувачі, тоді буде мир.

Отже, нам треба знищити російську економіку. Як тільки вона перестане працювати – настане мир.

