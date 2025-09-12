Европейцы мешают, – у Путина цинично заявили о "паузе" в переговорах с Украиной
- Дмитрий Песков заявил, что мирные переговоры с Украиной "поставлены на паузу".
- Представитель Кремля отметил, что ждать быстрого прогресса в урегулировании войны не стоит.
Никакого прогресса в урегулировании войны в Украине не произошло. Этому не помогла ни встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, ни саммит президента США с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В Москве назвали виновного.
В комментарии пропагандистам представитель Кремля отметил, что на пути мирного соглашения стоят европейские союзники Украины, передает 24 Канал.
Что сказал Песков о мирных переговорах с Украиной?
Дмитрий Песков заявил, что не "стоит носить розовые очки" и "ожидать, что переговорный процесс принесет мгновенный результат".
Российский чиновник процитировал слова Трампа, который уже неоднократно признавался, что ошибался, когда считал, что войну удастся закончить быстро.
Представитель Путина отметил, что якобы Москва сохраняет свою готовность к мирному диалогу, но "европейцы мешают".
Отдельно Песков уточнил, что каналы связи между российскими и украинскими переговорщиками налажены. Однако сейчас можно говорить о том, что переговоры между Киевом и Москвой по окончанию войны поставлены на паузу.
Что известно о мирных переговорах России и Украины?
- Между украинской и российской делегациями состоялось 3 встречи в Стамбуле – 16 мая, 2 и 23 июля. Стороны подготовили свое видение завершения войны в письменном виде. Российский меморандум в очередной раз показал нежелание Кремля к миру.
- Стамбульские переговоры были лишь попыткой россиян затянуть время и убедить Дональда Трампа в своей конструктивности.
- В конце концов, отсутствие результатов мирного процесса разозлило американского лидера. Он пригрозил России санкциями, если та в определенный им срок не сделает шаги на пути к миру.
- Владимиру Путину удалось убедить администрацию Трампа, что он готов отказаться от своих максималистских требований. Глава Кремля "выбил" себе саммите с президентом США на Аляске, во время которого объявил свои условия к мирному соглашению. Он якобы хочет вывода ВСУ только с Донбасса, а на других частично оккупированных территориях готов заморозить боевые действия.
- Владимир Зеленский решительно отверг идею сдачи Донбасса. Европейские лидеры поддержали позицию украинского президента во время саммита в Белом доме 18 августа.
- Дональд Трамп дал "две недели" на то, чтобы Путин и Зеленский встретились, но этого не произошло.
- Американский президент разочарован тем, что ему не удается закончить войну, решил переложить вину на Европу. В окружении Трампа считают, что европейцы подстрекают Зеленского к выдвижению нереалистичных требований.