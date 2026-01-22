Путин напуган, – у Зеленского сообщили, есть ли прогресс в переговорах с Россией

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что до мира осталось 10% – это 2 важных вопроса, в которых пока не удалось достичь договоренностей. Речь идет о контроле над территориями и Запорожской АЭС. Однако важно понимать, что решение этих вопросов тормозит именно Россия.

Об этом 24 Каналу рассказал советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что Владимир Путин не демонстрирует готовность к прогрессу в переговорах. Именно поэтому Украине и ее партнерам нужно сделать несколько шагов, чтобы на нее нажать.

Смотрите также На белорусском НПЗ, что у границы с Украиной, заметили российскую систему ПВО, – "Схемы"

Есть ли прогресс в переговорах с Россией?

Советник руководителя ОПУ объяснил, что формулу выхода из горячей фазы войны уже наработали Украина и Европа при модерации США. Остается важный вопрос – принуждение России к реалистичному переговорному процессу по остановке активной фазы боевых действий. Только после этого будут сложные переговоры, которые будут продолжаться определенное время.

Именно на этом моменте стоит вспомнить о нерациональности и неготовности российского диктатора. На всех выступлениях Путин сначала рассказывает о "супер-оружии", но впоследствии становится понятно, что это наработки еще во времена СССР, потом говорит, что Россия должна получить отдельные глобальные полномочия, а если их не предоставят, то он будет воевать дальше.

Кроме того, диктатор любит часто говорить, что ни санкции, ни 4 года полномасштабной войны не влияют на качество жизни в его стране.

Поэтому вот эти 10% можно преодолеть тогда, когда Россия будет понимать, что дальше на нее будут существенно давить. Какое это давление? Ранее Россия напугалась того, что было с Мадуро, того, что может быть свергнут режим аятолл в Иране, который помогает ей с дроностроением. Путин напуган также из-за того, что США начали останавливать его суда,

– отметил Подоляк.

Он подытожил, что именно такое давление на Россию должно продолжаться, чтобы российский диктатор был напуган еще больше. Зеленский имеет четкое представление о дальнейших шагах по Кремлю. Если их применить, тогда Украина с партнерами смогут преодолеть эти 10%.

Интересно! Между тем экономист Игорь Липсиц предположил, что российский диктатор может пойти на радикальный шаг для продолжения войны – превратить Россию наподобие Южной Кореи. По его словам, сейчас ситуация для Кремля ужасная – существует вероятность того, что Россия начнет разрушаться уже даже в 2026 году.

Что известно о ходе мирных переговоров по состоянию на сейчас?