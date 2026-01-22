Путін наляканий, – у Зеленського повідомили, чи є прогрес в переговорах з Росією

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що до миру залишилось 10% – це 2 важливі питання, в яких поки що не вдалось досягти домовленостей. Мовиться про контроль над територіями та Запорізької АЕС. Однак важливо розуміти, що розв'язку цих питань гальмує саме Росія.

Про це 24 Каналу розповів радник керівника ОПУ Михайло Подоляк, зазначивши, що Володимир Путін не демонструє готовність до прогресу у переговорах. Саме тому Україні та її партнерам потрібно зробити кілька кроків, щоб на неї натиснути.

Дивіться також На білоруському НПЗ, що біля кордону з Україною, помітили російську систему ППО, – "Схеми"

Чи є прогрес в переговорах з Росією?

Радник керівника ОПУ пояснив, що формулу виходу з гарячої фази війни вже напрацювали Україна та Європа за модерацію США. Залишається важливе питання – примус Росії до реалістичного переговорного процесу щодо зупинки активної фази бойових дій. Лише після цього будуть складні переговори, які будуть продовжуватись певний час.

Саме на цьому моменті варто згадати про нераціональність та неготовність російського диктатора. На всіх виступах Путін спершу розповідає про "супер-зброю", але згодом стає зрозуміло, що це напрацювання ще за часів СРСР, потім говорить, що Росія має отримати окремі глобальні повноваження, а якщо їх не нададуть, то він буде воювати далі.

Крім того, диктатор любить часто говорити, що ні санкції, ні 4 роки повномасштабної війни не впливають на якість життя в його країні.

Тому ось ці 10% можна подолати тоді, коли Росія буде розуміти, що далі на неї будуть суттєво тиснути. Який це тиск? Раніше Росія налякалась того, що було з Мадуро, того, що може бути повалений режим аятол в Ірані, який допомагає їй з дронобудуванням. Путін наляканий також через те, що США почали зупиняти його судна,

– наголосив Подоляк.

Він підсумував, що саме такий тиск на Росію має продовжуватись, щоб російський диктатор був наляканий ще більше. Зеленський має чітке уявлення про подальші кроки щодо Кремля. Якщо їх застосувати, тоді Україна з партнерами зможуть подолати ці 10%.

Цікаво! Тим часом економіст Ігор Ліпсіц припустив, що російський диктатор може піти на радикальний крок для продовження війни – перетворити Росію на зразок Півнчіної Кореї. За його словами, наразі ситуація для Кремля жахлива – існує ймовірність того, що Росія почне руйнуватися вже навіть у 2026 році.

Що відомо про хід мирних переговорів станом на зараз?