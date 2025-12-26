Война – способ выживания режима: немецкий аналитик объяснил, почему Кремль делает иллюзию переговоров

Россия не заинтересована в прекращении войны, но продолжает "играть" с мирными переговорами. Это продолжается уже достаточно долго.

Об этом 24 Каналу рассказал аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд, отметив, что Россия хочет убедить Трампа и международное сообщество, что якобы заинтересована в мире. Однако фактически все сводится к тому, чтобы Украина просто добровольно пошла на ультиматумы Кремля.

Почему Путин не хочет завершать войну?

Как отметил Умланд, население и экономика России настолько милитаризованы, что трудно представить, как они будут функционировать после прекращения огня. Война стала способом выживания режима в Кремле. Поэтому вряд ли они согласятся на адекватный мир.

Я думаю, что мира можно достичь только через военное давление на фронте и через экономические санкции против России,

– сказал Умланд.

Путин фактически оказался в тупике. Быстрое перемирие, очевидно, станет проблемой для Кремля. Сейчас диктатор ухватился за единственную стратегию, которая держит его на плаву – продолжение войны.

Опыт полномасштабного вторжения также показывает, что Россия может обходить санкции и способна поддерживать военную экономику. Впрочем, ситуация для них выглядит значительно хуже, чем в 2022 и 2023 годах, когда экономика России росла благодаря росту военного спроса. Сейчас роста нет. Но их экономика еще может выжить. В частности благодаря Китаю. Поэтому нужны новые санкции и больше военной и финансовой помощи Украине,

– отметил Умланд.

Кроме того, Китай также заинтересован в продолжении войны. Они являются способом отвлечь ресурсы США и других союзников от Тайваня и подготовки к этому потенциальному конфликту.

