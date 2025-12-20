Трамп спешит с переговорами, чтобы достичь одной ключевой цели
- Трамп пытается достичь договоренностей с Путиным, предлагая нереалистичные планы, существенно ограничивающие Украину.
- Основная цель Трампа – спасти Россию от экономического краха, поскольку российская экономика оказалась под угрозой.
Складывается впечатление, что Дональд Трамп пытается спасти Владимира Путина от поражения. Этим можно объяснить его желание договориться с российским диктатором.
Такое мнение в эфире 24 Канала высказал экс-глава МИД Украины, дипломат Владимир Огрызко, отметив, что именно поэтому Трамп давит на официальный Киев. Он предлагает нереалистичные пункты мирного плана.
Как Трамп "поддерживает" Путина?
В частности можно вспомнить о количестве военнослужащих, которые в мирное время должны быть в Украине. В проекте документа указана цифра 800 тысяч. Но возникает другой вопрос – почему нигде не указано, сколько бойцов может иметь Россия.
Логика документа такова, что мы ограничиваем количество войск жертвы агрессии и ничего не говорим об агрессоре. Что это вообще за подход? Американцы говорят, что мы должны выйти из укрепленного Донбасса, а Россия остается на месте,
– подчеркнул дипломат.
Все эти факты свидетельствуют о помощи агрессору. Ведь всем понятно, что как только Украина выйдет из Донбасса, то туда сразу зайдут российские войска. Поэтому когда Трамп и его посланник Стив Уиткооф убеждают, что стороны "в шаге от понимания" – очевидно, что это не так.
Почему Трамп так спешит с переговорами?
Интересно, что россияне долгое время не комментировали "мирный план" США, а теперь убеждают, что хотят завершения войны, но имеют 5 условий. Понятно, что они предусматривают капитуляцию Украины, потому что враг настаивает на отсутствии иностранных войск на нашей территории, выходе из Донбасса и многих других вещах.
Главная цель Трампа – спасти Россию от экономического и военного краха, ведь он понимает что еще немного и она начнет "сыпаться". Там уже вымирает бизнес, люди оставляют работу, экономика начинает останавливаться,
– подчеркнул Владимир Огрызко.
Уже сейчас Кремль увеличил налоги. Даже тот бизнес, который до сих пор работает, будет вынужден перейти "в тень". Продолжаются очень серьезные налоговые изменения и для крупного бизнеса. Несмотря на борьбу с инфляцией, российская экономика "умирает", потому что не может развиваться.
Это видит Трамп, поэтому спешит с переговорами. Даже Путину понятно, что успеха на фронте нет, в экономике полный провал, а долго так Россия не выдержит.
Последние заявления Трампа о ходе переговоров
- Президент США заявил, что ожидает от Украины быстрых действий, ведь Россия “каждый раз меняет свое мнение”. Далее Трамп добавил, что это происходит тогда, когда оккупанты захватывают новые территории. Поэтому Украине стоит поспешить с мирным процессом.
- Американский лидер признал, что его посланник Стив Уиткофф ничего не знал о России, когда отправлялся на переговоры. Впрочем у него "замечательная личность", а также он был очень хорошим риелтором и имел хорошие отношения с Путиным. Учитывая это Трамп надеялся, что сделку удастся заключить быстро.
- В Белом доме подтвердили, что Путин не планирует останавливаться и хочет полной оккупации Украины. Это якобы понял и Дональд Трамп. К тому же он убежден, что Россия не удовлетворится оккупацией только Донбасса.