Трамп поспішає з переговорами, щоб досягти однієї ключової мети

Складається враження, що Дональд Трамп намагається врятувати Володимира Путіна від поразки. Цим можна пояснити його бажання домовитися з російським диктатором.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив ексочільник МЗС України, дипломат Володимир Огризко, зауваживши, що саме через це Трамп тисне на офіційний Київ. Він пропонує нереалістичні пункти мирного плану.

Як Трамп "підтримує" Путіна?

Зокрема можна згадати про кількість військовослужбовців, які у мирний час мають бути в Україні. У проєкті документа зазначена цифра 800 тисяч. Але постає інше питання – чому ніде не вказано, скільки бійців може мати Росія.

Логіка документа така, що ми обмежуємо кількість військ жертви агресії та нічого не говоримо про агресора. Що це взагалі за підхід? Американці кажуть, що ми повинні вийти з укріпленого Донбасу, а Росія залишається на місці,

– наголосив дипломат.

Всі ці факти свідчать про допомогу агресору. Адже усім зрозуміло, що як тільки Україна вийде з Донбасу, то туди одразу зайдуть російські війська. Тому коли Трамп і його посланець Стів Віткооф переконують, що сторони "за крок від порозуміння" – очевидно, що це не так.

Чому Трамп так поспішає з переговорами?

Цікаво, що росіяни тривалий час не коментували "мирний план" США, а тепер переконують, що хочуть завершення війни, але мають 5 умов. Зрозуміло, що вони передбачають капітуляцію України, бо ворог наполягає на відсутності іноземних військ на нашій території, виході з Донбасу та багатьох інших речах.

Головна мета Трампа – врятувати Росію від економічного та військового краху, адже він розуміє що ще трохи й вона почне "сипатися". Там уже вимирає бізнес, люди залишають роботу, економіка починає зупинятися,

– підкреслив Володимир Огризко.

Уже зараз Кремль збільшив податки. Навіть той бізнес, який досі працює, буде змушений перейти "в тінь". Тривають дуже серйозні податкові зміни й для великого бізнесу. Попри боротьбу з інфляцією, російська економіка "помирає", бо не може розвиватися.

Це бачить Трамп, тому поспішає з переговорами. Навіть Путіну зрозуміло, що успіху на фронті немає, в економіці повний провал, а довго так Росія не витримає.

Останні заяви Трампа про хід перемовин