Такое мнение в эфире 24 Канала высказал экс-глава МИД Украины, дипломат Владимир Огрызко, отметив, что именно поэтому Трамп давит на официальный Киев. Он предлагает нереалистичные пункты мирного плана.

Как Трамп "поддерживает" Путина?

В частности можно вспомнить о количестве военнослужащих, которые в мирное время должны быть в Украине. В проекте документа указана цифра 800 тысяч. Но возникает другой вопрос – почему нигде не указано, сколько бойцов может иметь Россия.

Логика документа такова, что мы ограничиваем количество войск жертвы агрессии и ничего не говорим об агрессоре. Что это вообще за подход? Американцы говорят, что мы должны выйти из укрепленного Донбасса, а Россия остается на месте,

– подчеркнул дипломат.

Все эти факты свидетельствуют о помощи агрессору. Ведь всем понятно, что как только Украина выйдет из Донбасса, то туда сразу зайдут российские войска. Поэтому когда Трамп и его посланник Стив Уиткооф убеждают, что стороны "в шаге от понимания" – очевидно, что это не так.

Почему Трамп так спешит с переговорами?

Интересно, что россияне долгое время не комментировали "мирный план" США, а теперь убеждают, что хотят завершения войны, но имеют 5 условий. Понятно, что они предусматривают капитуляцию Украины, потому что враг настаивает на отсутствии иностранных войск на нашей территории, выходе из Донбасса и многих других вещах.

Главная цель Трампа – спасти Россию от экономического и военного краха, ведь он понимает что еще немного и она начнет "сыпаться". Там уже вымирает бизнес, люди оставляют работу, экономика начинает останавливаться,

– подчеркнул Владимир Огрызко.

Уже сейчас Кремль увеличил налоги. Даже тот бизнес, который до сих пор работает, будет вынужден перейти "в тень". Продолжаются очень серьезные налоговые изменения и для крупного бизнеса. Несмотря на борьбу с инфляцией, российская экономика "умирает", потому что не может развиваться.

Это видит Трамп, поэтому спешит с переговорами. Даже Путину понятно, что успеха на фронте нет, в экономике полный провал, а долго так Россия не выдержит.

Последние заявления Трампа о ходе переговоров