14 декабря, 17:23
Кроме мирного плана, на переговорах США рассматривают восстановление Украины, – Зеленский

Сергей Попович
Основные тезисы
  • На переговорах обсуждаются рамочный мирный план из 20 пунктов, экономическое восстановление Украины и гарантии безопасности.
  • К переговорам присоединились Джаред Кушнер, а с украинской стороны министр экономики Алексей Соболев, премьер-министр Юлия Свириденко, представители разведок и начальник Генерального штаба Андрей Игнатов.

После присоединения Джареда Кушнера к украинско-американским переговорам их повестка дня была расширена. Кроме рамочного мирного плана из 20 пунктов, стороны начали обсуждать отдельные документы по послевоенному восстановлению Украины и предоставлению ей гарантий безопасности.

Об этом Владимир Зеленский сообщил, отвечая на вопросы журналистов, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Что стороны обсуждают на мирных переговорах?

С приходом в состав американской делегации Джареда Кушнера добавилась экономическая составляющая. Было решено, что мы обсуждаем не только двадцатипунктный рамочный план, а также восстановление Украины – это экономический план для Украины, и также гарантии безопасности – это безопасность для Украины после окончания этой войны или после момента прекращения огня, 
– пояснил глава государства.

Зеленский также сообщил, что украинская переговорная команда была расширена по нескольким направлениям.

Экономический сектор представляют министр экономики Алексей Соболев и премьер-министр Украины Юлия Свириденко, которые присоединились к переговорному процессу. Отдельно усилена составляющая безопасности – к работе присоединились представители разведок и начальник Генерального штаба Андрей Игнатов.

Зеленский уже прибыл в Берлин

  • Президент Зеленский прибыл в Германию 14 декабря для участия в серии встреч с украинскими, американскими и европейскими чиновниками.

  • Он подчеркнул, что будет отдельная встреча с Мерцом и с некоторыми лидерами Европы.

  • В связи с его визитом в немецкой столице ввели усиленные меры безопасности.