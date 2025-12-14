Окрім мирного плану, на переговорах США розглядають відновлення України, – Зеленський
- На переговорах обговорюються рамковий мирний план з 20 пунктів, економічне відновлення України та гарантії безпеки.
- До переговорів приєдналися Джаред Кушнер, а з українського боку міністр економіки Олексій Соболев, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, представники розвідок та начальник Генерального штабу Андрій Ігнатов.
Після приєднання Джареда Кушнера до українсько-американських переговорів їх порядок денний було розширено. Окрім рамкового мирного плану з 20 пунктів, сторони почали обговорювати окремі документи щодо післявоєнного відновлення України та надання їй гарантій безпеки.
Про це Володимир Зеленський повідомив, відповідаючи на запитання журналістів.
Що сторони обговорюють на мирних переговорах?
З приходом до складу американської делегації Джареда Кушнера додалась економічна складова. Було вирішено, що ми обговорюємо не тільки двадцятипунктний рамковий план, а також відновлення України – це економічний план для України, і також гарантії безпеки – це безпека для України після закінчення цієї війни або після моменту припинення вогню,
– пояснив глава держави.
Зеленський також повідомив, що українська переговорна команда була розширена за кількома напрямами.
Економічний сектор представляють міністр економіки Олексій Соболев і прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, які долучилися до переговорного процесу. Окремо посилено безпекову складову – до роботи приєдналися представники розвідок та начальник Генерального штабу Андрій Ігнатов.
Зеленський вже прибув до Берліна
Президент Зеленський прибув до Німеччини 14 грудня для участі в серії зустрічей з українськими, американськими та європейськими посадовцями.
Він підкреслив, що матиме окрему зустріч з Мерцом і з деякими лідерами Європи.
У зв'язку з його візитом у німецькій столиці запровадили посилені заходи безпеки.