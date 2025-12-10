Нужно только одно: в ЦПД объяснили тактику Трампа по мирным договорённостям

Американская администрация демонстрирует двойственную позицию. Госдеп и Марко Рубио говорят о давлении на Россию, тогда как Дональд Трамп и Стив Уиткофф ведут пророссийскую риторику. Для США территории Украины являются лишь объектом бизнес-интересов.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснил 24 Каналу, что американцы стремятся к быстрой сделке ради имиджа, при этом национальные интересы Украины для них вторичны.

Почему бизнес-интересы Трампа влияют на публичную дипломатию?

По логике США, дипломатия заключается в публичной критике обеих сторон – Путина и Зеленского, как это делал Трамп, чтобы стимулировать их сближать позиции и продвигать переговоры.

"Американцы не различают, или это Краснодарский край, или Донбасс. Они смотрят на эти территории исключительно как ресурсы куда можно инвестировать", – отметил Коваленко.

К тому же китайцы также рассматривают оккупированные территории как бизнес-возможности, вкладывая инвестиции и поставляя оборудование, а национальные интересы Украины и России отходят на второй план.

При этом США стремятся демонстрировать "правильный" внешнеполитический образ в этой ситуации.

Им нужна быстрая сделка, поэтому они давят на того, на кого проще. Если не сработает – изменят тактику. Возможно, начнут давить сильнее на Путина,

– сказал Коваленко.

Что известно о позиции России относительно мирных переговоров?