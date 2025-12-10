Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснил 24 Каналу, что американцы стремятся к быстрой сделке ради имиджа, при этом национальные интересы Украины для них вторичны.
Смотрите также: Это оскорбительно для такого человека: американцы начинают презирать Трампа за его действия
Почему бизнес-интересы Трампа влияют на публичную дипломатию?
По логике США, дипломатия заключается в публичной критике обеих сторон – Путина и Зеленского, как это делал Трамп, чтобы стимулировать их сближать позиции и продвигать переговоры.
"Американцы не различают, или это Краснодарский край, или Донбасс. Они смотрят на эти территории исключительно как ресурсы куда можно инвестировать", – отметил Коваленко.
К тому же китайцы также рассматривают оккупированные территории как бизнес-возможности, вкладывая инвестиции и поставляя оборудование, а национальные интересы Украины и России отходят на второй план.
При этом США стремятся демонстрировать "правильный" внешнеполитический образ в этой ситуации.
Им нужна быстрая сделка, поэтому они давят на того, на кого проще. Если не сработает – изменят тактику. Возможно, начнут давить сильнее на Путина,
– сказал Коваленко.
Что известно о позиции России относительно мирных переговоров?
- Россия отклонила инициативу Зеленского по энергетическому перемирию, заявив, что якобы "стремится к миру, а не временным паузам".
- Песков подчеркнул, что Кремль "будет наблюдать за дальнейшими событиями в Украине" после слов Зеленского о выборах, а высказывания Трампа по Украине охарактеризовал как "такие, совпадающие с российским видением".
- Россия ведет когнитивную войну, пытаясь достигать военных результатов без прямого применения силы. Агрессор подает свою армию и экономику как достаточно мощные, чтобы победить Украину в войне на истощение.