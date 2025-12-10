Потрібно лише одне: у ЦПД пояснили тактику Трампа щодо мирних домовленостей

Американська адміністрація демонструє подвійну позицію. Держдеп і Марко Рубіо говорять про тиск на Росію, тоді як Дональд Трамп і Стів Віткофф ведуть проросійську риторику. Для США території України є лише об'єктом бізнес-інтересів.

Очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив 24 Каналу, що американці прагнуть швидкої угоди заради іміджу, при цьому національні інтереси України для них вторинні.

Дивіться також: Це образливо для такої особи: американці починають зневажати Трампа за його дії

Чому бізнес-інтереси Трампа впливають на публічну дипломатію?

За логікою США, дипломатія полягає у публічній критиці обох сторін – Путіна та Зеленського, як це робив Трамп, щоб стимулювати їх зближувати позиції та просувати переговори.

"Американці не розрізняють, чи це Краснодарський край, чи Донбас. Вони дивляться на ці території виключно як ресурси куди можна інвестувати", – зазначив Коваленко.

До того ж китайці також розглядають окуповані території як бізнес-можливості, вкладаючи інвестиції та постачаючи обладнання, а національні інтереси України та Росії відходять на другий план.

При цьому США прагнуть демонструвати "правильний" зовнішньополітичний образ у цій ситуації.

Їм потрібна швидка угода, тому вони тиснуть на того, на кого простіше. Якщо не спрацює – змінять тактику. Можливо, почнуть тиснути сильніше на Путіна,

– сказав Коваленко.

Що відомо про позицію Росію щодо мирних перемовин?