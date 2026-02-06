Укр Рус
6 февраля, 21:59
Песков сказал, когда может состояться новый раунд переговоров

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров между Украиной, США и Россией состоится "скоро", но конкретной даты еще нет.
  • Представитель Кремля также отметил, что переговоры не планируют проводить в США.

После завершения трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби страны анонсируют новую встречу. Известно, что она может состояться "в ближайшее время".

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 6 февраля.

Когда может состояться новая встреча?

По словам Пескова, новый раунд переговоров между делегациями Украины, США и России состоится "скоро". В то же время он уточнил, что конкретной даты проведения встреч пока нет.

Также представитель Кремля отметил, что проведение будущих переговоров не планируют именно в США. Встреча в Соединенных Штатах, мол, вообще не обсуждалась.

Напомним, что президент Украины Зеленский анонсировал 5 февраля, что новая встреча переговорных команд, вероятно, состоится в Америке.

Какие результаты прошлых переговоров?

  • По данным источников СМИ, в Абу-Даби делегации сосредоточились на обсуждении механизмов разведения сторон и прекращения огня.

  • Отмечалось, что представители России не поднимали тему сокращения численности ВСУ или ограничения отдельных видов вооружения.

  • Украина и Россия договорились об обмене 314 пленными и о следующей встрече с аналогичным составом команд.