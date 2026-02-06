Пєсков сказав, коли може відбутися новий раунд переговорів

Після завершення тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі країни анонсують нову зустріч. Відомо, що вона може відбутися найближчим часом.

Про це повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 6 лютого.

Коли може відбутись нова зустріч?

За словами Пєскова, новий раунд переговорів між делегаціями України, США та Росії відбудеться "скоро". Водночас він уточнив, що конкретної дати проведення зустрічей поки немає.

Також речник Кремля наголосив, що проведення майбутніх переговорів не планують саме у США. Зустріч у Сполучених Штатах, мовляв, узагалі не обговорювалась.

Нагадаємо, що президент України Зеленський анонсував 5 лютого, що нова зустріч переговорних команд, імовірно, відбудеться в Америці.

Які результати минулих переговорів?