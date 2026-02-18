Укр Рус
18 февраля, 08:49
Умеров провел отдельную встречу с представителями США и европейских партнеров: что обсудили

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Рустем Умеров провел отдельную встречу с представителями США и европейских стран в Женеве для обсуждения итогов переговоров.
  • Участники встречи синхронизировали подходы и подчеркнули важность координации действий между Украиной, США и Европой.

Рустем Умеров провел отдельную встречу с представителями США и Европы в Женеве. Он рассказал, о чем они говорили.

Об этом Рустем Умеров рассказал в своем телеграмме.

О чем Умеров говорил с партнерами?

Глава украинской делегации в Женеве Рустем Умеров провел отдельную встречу с представителями США и Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии.

Обсудили итоги сегодняшнего раунда переговоров и синхронизировали подходы к дальнейшим шагам. Важно сохранять общее видение и координацию действий между Украиной, США и Европой, 
– отметил Умеров.

Он добавил, что у сторон есть "понимание общей ответственности за результат".

Как прошли переговоры в Женеве?

  • В Женеве состоялся первый этап переговоров между Украиной, США и Россией. По словам Умерова, обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений.

  • 18 февраля, утром политическая и военная группы продолжат работу.

  • Спецпредставитель США Стив Уиткофф отметил, что стороны договорились предоставить новую информацию, в частности относительно встреч, которые уже состоялись, своим лидерам и продолжить работу над достижением мирного соглашения.