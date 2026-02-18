Умеров провел отдельную встречу с представителями США и европейских партнеров: что обсудили

Рустем Умеров провел отдельную встречу с представителями США и Европы в Женеве. Он рассказал, о чем они говорили.

Об этом Рустем Умеров рассказал в своем телеграмме.

О чем Умеров говорил с партнерами?

Глава украинской делегации в Женеве Рустем Умеров провел отдельную встречу с представителями США и Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии.

Обсудили итоги сегодняшнего раунда переговоров и синхронизировали подходы к дальнейшим шагам. Важно сохранять общее видение и координацию действий между Украиной, США и Европой,

– отметил Умеров.

Он добавил, что у сторон есть "понимание общей ответственности за результат".

Как прошли переговоры в Женеве?