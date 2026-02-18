Умєров провів окрему зустріч із представниками США та європейських партнерів: що обговорили

Рустем Умєров провів окрему зустріч з представниками США та Європи у Женеві. Він розповів, про що вони говорили.

Про це Рустем Умєров розповів у своєму телеграмі.

Про що Умєров говорив з партнерами?

Голова української делегації у Женеві Рустем Умєров провів окрему зустріч з представниками США та Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії.

Обговорили підсумки сьогоднішнього раунду переговорів і синхронізували підходи щодо подальших кроків. Важливо зберігати спільне бачення та координацію дій між Україною, США та Європою,

– зазначив Умєров.

Він додав, що у сторін є "розуміння спільної відповідальності за результат".

Як минули переговори у Женеві?