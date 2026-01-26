"Было бы ошибкой рассчитывать на высокую результативность": Песков прокомментировал переговоры

В Кремле скептически настроены относительно первых трехсторонних контактов между Россией, Украиной и США, которые состоялись в Абу-Даби. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ожидать от них быстрых или ощутимых результатов было бы ошибкой.

По его словам, речь идет о чрезвычайно сложном переговорном процессе с тяжелой повесткой дня, поэтому первые встречи следует рассматривать скорее как старт диалога, а не как шаг к немедленным решениям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.

Смотрите также "Это трудно было представить": какие ключевые изменения произошли на переговорах в Абу-Даби

Что Песков говорит о мирных переговорах?

Песков заявил, что сам факт начала переговоров и их "конструктивный тон" можно оценивать положительно.

Я пока не могу дать оценку, было бы ошибочным рассчитывать на какую-то высокую результативность этих первых контактов. Это очень сложная субстанция, сложные вопросы на повестке дня,

– сказал он журналистам в понедельник, 26 января, цитирует российское агентство "Интерфакс".

Отдельно в Кремле вновь подчеркнули, что территориальный вопрос, который Москва связывает с так называемой "формулой Анкориджа", для российской стороны остается принципиальным и не может быть вынесен за скобки переговорного процесса.

Он подтвердил, что переговоры ожидаются на этой неделе.

Зеленский анонсировал переговоры на этой неделе