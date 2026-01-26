"Було б помилкою розраховувати на високу результативність": Песков прокоментував переговори
- Кремль скептично налаштований щодо результативності тристоронніх переговорів між Росією, Україною та США в Абу-Дабі.
- Пєсков наголосив, що переговори мають складний порядок денний, і не слід очікувати швидких результатів.
У Кремлі скептично налаштовані щодо перших тристоронніх контактів між Росією, Україною та США, які відбулися в Абу-Дабі. Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що очікувати від них швидких або відчутних результатів було б помилкою.
За його словами, йдеться про надзвичайно складний переговорний процес із важким порядком денним, тому перші зустрічі варто розглядати радше як старт діалогу, а не як крок до негайних рішень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DW.
Що Пєсков каже про мирні переговори?
Пєсков заявив, що сам факт початку переговорів і їхній "конструктивний тон" можна оцінювати позитивно.
Я поки що не можу дати оцінку, було б помилковим розраховувати на якусь високу результативність цих перших контактів. Це дуже складна субстанція, складні питання на порядку денному,
– сказав він журналістам у понеділок, 26 січня, цитує російська агенція "Интерфакс".
Окремо в Кремлі знову наголосили, що територіальне питання, яке Москва пов’язує з так званою "формулою Анкоріджа", для російської сторони залишається принциповим і не може бути винесене за дужки переговорного процесу.
Він підтвердив, що переговори очікуються на цьому тижні.
Зеленський анонсував переговори цього тижня
Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації після зустрічі в ОАЕ зі США та Росією.
Україна готується до нових тристоронніх зустрічей, які мають відбутись цього тижня.