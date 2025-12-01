"Обо всех вопросах говорили откровенно": Зеленский высказался о мирных переговорах в Майами
- В Майами состоялась встреча между представителями Украины и США по мирному плану.
- Владимир Зеленский отметил продуктивность разговора и выразил благодарность Дональду Трампу и его команде.
Очередной этап мирных переговоров между украинской и американской делегацией прошел 30 ноября в Майами. Разговор был конструктивным и откровенным.
Об итогах встречи высказался президент Украины Владимир Зеленский, передает 24 Канал.
Что сказал Зеленский о переговорах?
После завершения встречи глава украинской делегации Рустем Умеров доложил президенту об основных параметрах диалога, акценты и некоторые промежуточные результаты. Так, Владимир Зеленский отметил продуктивность диалога.
Важно, что есть конструктив в разговоре, и обо всех вопросах на встречах говорили откровенно и направлено на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины,
– подчеркнул президент.
К тому же Зеленский в очередной раз выразил благодарность Америке, команде Дональда Трампа, а также лично президенту Трампу за время и усилия, приложенные к мирному урегулированию войны в Украине.
Глава государства добавил, что работа над заключением соглашения и прекращением боевых действий будет продолжаться.
Как прошла встреча в Майами?
В воскресенье, 30 ноября, в гольф-клубе Shell Bay в Майами прошел очередной раунд переговоров между делегациями Украины и США. Целью встречи было согласование дальнейших шагов в процессе обеспечения мира и укрепления украинского суверенитета.
В ней от Украины приняли участие Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и представитель ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий. Американскую сторону представляли Марко Рубио, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Секретарь СНБО Рустем Умеров подчеркнул, что украинская делегация имеет четкие приоритеты, в частности защита интересов Украины, предметный диалог и движение вперед на основе наработок предыдущих встреч.
Встреча длилась почти шесть часов, включая двухчасовой перерыв, и завершилась около 21:40 по киевскому времени.
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что стороны уже "на половине пути" к достижению ключевых целей и отметил "значительный прогресс" в диалоге. По его словам, несмотря на сложность процесса, переговоры оказались продуктивными, а США стремятся видеть Украину не только безопасной, но и успешной и процветающим государством.