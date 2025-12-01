"Обо всех вопросах говорили откровенно": Зеленский высказался о мирных переговорах в Майами

Очередной этап мирных переговоров между украинской и американской делегацией прошел 30 ноября в Майами. Разговор был конструктивным и откровенным.

Об итогах встречи высказался президент Украины Владимир Зеленский, передает 24 Канал.

Актуально Переговоры в Майами закончились: что сказал глава украинской делегации Умеров о результатах

Что сказал Зеленский о переговорах?

После завершения встречи глава украинской делегации Рустем Умеров доложил президенту об основных параметрах диалога, акценты и некоторые промежуточные результаты. Так, Владимир Зеленский отметил продуктивность диалога.

Важно, что есть конструктив в разговоре, и обо всех вопросах на встречах говорили откровенно и направлено на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины,

– подчеркнул президент.

К тому же Зеленский в очередной раз выразил благодарность Америке, команде Дональда Трампа, а также лично президенту Трампу за время и усилия, приложенные к мирному урегулированию войны в Украине.

Глава государства добавил, что работа над заключением соглашения и прекращением боевых действий будет продолжаться.

Как прошла встреча в Майами?