"Про всі питання говорили відверто": Зеленський висловився про мирні перемовини в Маямі

Черговий етап мирних переговорів між українською та американською делегацією пройшов 30 листопада у Маямі. Розмова була конструктивною та відвертою.

Про підсумки зустрічі висловився президент України Володимир Зеленський, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про переговори?

Після завершення зустрічі очільник української делегації Рустем Умєров доповів президенту про основні параметри діалогу, акценти та деякі проміжні результати. Так, Володимир Зеленський наголосив на продуктивності діалогу.

Важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету й національних інтересів України,

– підкреслив президент.

До того ж Зеленський вкотре висловив вдячність Америці, команді Дональда Трампа, а також особисто президенту Трампу за час та зусилля, докладені до мирного врегулювання війни в Україні.

Глава держави додав, що робота над укладанням угоди та припиненням бойових дій продовжуватиметься.

Як пройшла зустріч у Маямі?