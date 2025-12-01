"Про всі питання говорили відверто": Зеленський висловився про мирні перемовини в Маямі
- В Маямі відбулася зустріч між представниками України та США щодо мирного плану.
- Володимир Зеленський наголосив на продуктивності розмови й висловив вдячність Дональду Трампу та його команді.
Черговий етап мирних переговорів між українською та американською делегацією пройшов 30 листопада у Маямі. Розмова була конструктивною та відвертою.
Про підсумки зустрічі висловився президент України Володимир Зеленський, передає 24 Канал.
Що сказав Зеленський про переговори?
Після завершення зустрічі очільник української делегації Рустем Умєров доповів президенту про основні параметри діалогу, акценти та деякі проміжні результати. Так, Володимир Зеленський наголосив на продуктивності діалогу.
Важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету й національних інтересів України,
– підкреслив президент.
До того ж Зеленський вкотре висловив вдячність Америці, команді Дональда Трампа, а також особисто президенту Трампу за час та зусилля, докладені до мирного врегулювання війни в Україні.
Глава держави додав, що робота над укладанням угоди та припиненням бойових дій продовжуватиметься.
Як пройшла зустріч у Маямі?
У неділю, 30 листопада, у гольф-клубі Shell Bay у Маямі пройшов черговий раунд переговорів між делегаціями України та США. Метою зустрічі було узгодження подальших кроків у процесі забезпечення миру та зміцнення українського суверенітету.
У ній від України взяли участь Рустем Умєров, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов та представник ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький. Американську сторону представляли Марко Рубіо, Стів Віткофф і Джаред Кушнер.
Секретар РНБО Рустем Умєров підкреслив, що українська делегація має чіткі пріоритети, зокрема захист інтересів України, предметний діалог та рух уперед на основі напрацювань попередніх зустрічей.
Зустріч тривала майже шість годин, включно з двогодинною перервою, та завершилася близько 21:40 за київським часом.
Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що сторони вже "на половині шляху" до досягнення ключових цілей і відзначив "значний поступ" у діалозі. За його словами, попри складність процесу, переговори виявилися продуктивними, а США прагнуть бачити Україну не лише безпечною, а й успішною та процвітаючою державою.