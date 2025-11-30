Мирные переговоры в Майами: журналист рассказал о настроении Виткоффа
- В воскресенье, 30 ноября, проходят переговоры между делегациями Украины и США по мирному урегулированию войны.
- В СМИ раскрыли, какой была атмосфера во время встречи и как на ней выглядел один из представителей США Стив Уиткофф.
В воскресенье, 30 ноября, прошли переговоры между Украиной и США по согласованию следующих шагов для установления длительного и справедливого мира. В американскую делегацию входит в том числе и спецпосланник Стив Уиткофф. Он, по словам корреспондентов, во время перерыва выглядел несколько уставшим.
Об этом в соцсети X написал корреспондент DW Misha Komadovsky, передает 24 Канал.
В каком настроении Стив Уиткофф находился на переговорах?
Журналист сообщил, что специальный посланник Уиткофф, который вышел на короткий перерыв, выглядел несколько уставшим. Так, на лице заметна дневная щетина.
В то же время он отметил, что Виткофф, несмотря на усталость, был в приподнятом настроении и сказал, что атмосфера внутри переговоров остается положительной.
Кстати, местом для проведения переговоров выбрали гольф-клуб Shell Bay в Майами, принадлежащий именно бизнесмену Стиву Виткоффу.
Что известно о встрече в Майами?
Перед стартом переговоров с украинской делегацией 30 ноября государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты остаются преданными тому, чтобы Украина сохранила свой суверенитет и независимость.
Со своей стороны глава украинской делегации Рустем Умеров провел разговор с президентом Владимиром Зеленским, во время которой они обсудили текущее состояние подготовки, ключевые позиции украинской стороны и ожидаемые результаты этого этапа переговоров.
Несмотря на оптимистичные заявления американских чиновников, команда Дональда Трампа, которая продвигает обновленный мирный план, признает, что хотя прогресс в направлении завершения войны является заметным, между США и Украиной остаются существенные недоразумения.
По информации высокопоставленного украинского чиновника, который общался с журналистами CNN, стороны имеют разногласия по меньшей мере по трем чувствительным вопросам. Одно из них – возможность территориальных уступок, а именно отказ Украины от части Донбасса, который Россия аннексировала, но не контролирует полностью.