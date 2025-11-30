Мирні переговори у Маямі: журналіст розповів про настрій Віткоффа

У неділю, 30 листопада, пройшли переговори між Україною та США щодо узгодження наступних кроків для встановлення тривалого й справедливого миру. До американської делегації входить зокрема й спецпосланець Стів Віткофф. Він, за словами кореспондентів, під час перерви виглядав дещо втомленим.

Про це в соцмережі X написав кореспондент DW Misha Komadovsky, передає 24 Канал.

У якому настрої Стів Віткофф перебував на переговорах?

Журналіст повідомив, що спеціальний посланник Віткофф, який вийшов на коротку перерву, виглядав дещо втомленим. Так, на обличчі помітна денна щетина.

Водночас він зазначив, що Віткофф, попри втому, був у піднесеному настрої та сказав, що атмосфера всередині переговорів залишається позитивною.

До речі, місцем для проведення перемовин обрали гольф-клубі Shell Bay у Маямі, що належить саме бізнесмену Стіву Віткоффу.

Що відомо про зустріч у Маямі?