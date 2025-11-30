Мирні переговори у Маямі: журналіст розповів про настрій Віткоффа
- У неділю, 30 листопада, відбуваються переговори між делегаціями України та США щодо мирного врегулювання війни.
- У ЗМІ розкрили, якою була атмосфера під час зустрічі та як на ній виглядав один із представників США Стів Віткофф.
У неділю, 30 листопада, пройшли переговори між Україною та США щодо узгодження наступних кроків для встановлення тривалого й справедливого миру. До американської делегації входить зокрема й спецпосланець Стів Віткофф. Він, за словами кореспондентів, під час перерви виглядав дещо втомленим.
Про це в соцмережі X написав кореспондент DW Misha Komadovsky, передає 24 Канал.
Читайте також Росія довго не протягне, – ексміністр спрогнозував, чим обернеться перемир'я в Україні
У якому настрої Стів Віткофф перебував на переговорах?
Журналіст повідомив, що спеціальний посланник Віткофф, який вийшов на коротку перерву, виглядав дещо втомленим. Так, на обличчі помітна денна щетина.
Водночас він зазначив, що Віткофф, попри втому, був у піднесеному настрої та сказав, що атмосфера всередині переговорів залишається позитивною.
До речі, місцем для проведення перемовин обрали гольф-клубі Shell Bay у Маямі, що належить саме бізнесмену Стіву Віткоффу.
Що відомо про зустріч у Маямі?
Перед стартом перемовин з українською делегацією 30 листопада державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати залишаються відданими тому, щоб Україна зберегла свій суверенітет і незалежність.
Зі свого боку очільник української делегації Рустем Умєров провів розмову з президентом Володимиром Зеленським, під час якої вони обговорили поточний стан підготовки, ключові позиції української сторони та очікувані результати цього етапу перемовин.
Попри оптимістичні заяви американських посадовців, команда Дональда Трампа, яка просуває оновлений мирний план, визнає, що хоча прогрес у напрямку завершення війни є помітним, між США та Україною залишаються суттєві непорозуміння.
За інформацією високопоставленого українського посадовця, який спілкувався з журналістами CNN, сторони мають розбіжності щонайменше щодо трьох чутливих питань. Одне з них – можливість територіальних поступок, а саме відмова України від частини Донбасу, який Росія анексувала, але не контролює повністю.