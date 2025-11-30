Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир Суспильного из зала переговоров в Майами.

Что Рубио пообещал украинцам?

Государственный секретарь США пообещал, что Украина будет суверенной и независимой. По его словам, говорится не только о завершении войны. Речь идет о завершении войны таким образом, чтобы создать механизм и путь вперед, который позволит украинцам быть независимыми и суверенными.

Не просто отстроить страну, но и войти в эру чрезвычайного экономического прогресса,

– подчеркнул Рубио.

По его мнению, встреча делегаций в Майами принесет больший прогресс в достижении мирного соглашения.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что Рубио – профессионал. "Все свидетельствует о понимании США того, что Россия захочет повторения агрессии и этого нельзя допустить. Стратегическое видение всегда важно", – прокомментировал он.

Что известно о переговорах в Майами?