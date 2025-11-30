Об этом в соцсети X написал корреспондент DW Misha Komadovsky, передает 24 Канал.

Читайте также Россия долго не протянет, – экс-министр спрогнозировал, чем обернется перемирие в Украине

В каком настроении Стив Уиткофф находился на переговорах?

Журналист сообщил, что специальный посланник Уиткофф, который вышел на короткий перерыв, выглядел несколько уставшим. Так, на лице заметна дневная щетина.

В то же время он отметил, что Виткофф, несмотря на усталость, был в приподнятом настроении и сказал, что атмосфера внутри переговоров остается положительной.

Кстати, местом для проведения переговоров выбрали гольф-клуб Shell Bay в Майами, принадлежащий именно бизнесмену Стиву Виткоффу.

Что известно о встрече в Майами?