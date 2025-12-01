Уиткофф снова встретился с Умеровым во Флориде, – RFI
- Спецпосланник США Стив Уиткофф и украинский переговорщик Рустем Умеров проводят раунд консультаций во Флориде, поскольку остались вопросы, которые нужно обсудить.
- Умеров планирует встречу с президентом Зеленским в Ирландии, тогда как Уиткофф намерен вылететь в Москву для переговоров с Путиным.
Спецпосланник США Стив Уиткофф и украинский переговорщик Рустем Умеров в понедельник, 1 декабря, снова проводят раунд консультаций во Флориде. У них еще остались вопросы "которые нужно обсудить".
Это происходит менее чем через сутки после предыдущих переговоров их делегаций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RFI.
Смотрите также Посланник Трампа отправится в Москву: Песков сказал, когда Уиткофф встретится с Путиным
Зачем Умеров и Виткофф встретились 1 декабря?
Умеров и Виткофф снова встречаются прямо сейчас,
– сообщили источники, знакомые с этим вопросом, агентству AFP.
Они добавили, что "еще есть некоторые вопросы", которые нужно обсудить.
Во вторник Рустем Умеров должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским в Ирландии, тогда как Стив Уиткофф ожидает в тот же день вылететь в Москву, где планирует провести разговор с Владимиром Путиным.
Что известно о переговорах делегаций США и Украины в Майами?
В Майами в гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay состоялась встреча делегаций США и Украины. На ней должны были согласовать дальнейшие шаги, направленные на достижение справедливого и устойчивого мира.
Первая часть встречи длилась почти 2 часа. Спецпредставитель США Стив Уиткофф высказался о ней "положительно". Далее переговоры продолжились в закрытом формате.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что стороны уже на половине пути "обеспечения суверенности и независимости Украины". По его словам, между сторонами произошел "значительный прогресс".
Рустем Умеров очертил три ключевых приоритета Украины на переговорах в США: мир, безопасность и процветание Украины. Умеров поблагодарил американский народ и президента Трампа за инициативу и поддержку, а также команду США – за постоянный диалог и готовность работать вместе.