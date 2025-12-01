Уиткофф снова встретился с Умеровым во Флориде, – RFI

Спецпосланник США Стив Уиткофф и украинский переговорщик Рустем Умеров в понедельник, 1 декабря, снова проводят раунд консультаций во Флориде. У них еще остались вопросы "которые нужно обсудить".

Это происходит менее чем через сутки после предыдущих переговоров их делегаций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RFI.

Зачем Умеров и Виткофф встретились 1 декабря?

Умеров и Виткофф снова встречаются прямо сейчас,

– сообщили источники, знакомые с этим вопросом, агентству AFP.

Они добавили, что "еще есть некоторые вопросы", которые нужно обсудить.

Во вторник Рустем Умеров должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским в Ирландии, тогда как Стив Уиткофф ожидает в тот же день вылететь в Москву, где планирует провести разговор с Владимиром Путиным.

Что известно о переговорах делегаций США и Украины в Майами?