Віткофф знову зустрівся з Умєровим у Флориді, – RFI
1 грудня, 16:32
Сергій Попович
Основні тези
  • Спецпосланець США Стів Віткофф та український перемовник Рустем Умеров проводять раунд консультацій у Флориді, оскільки залишилися питання, які потрібно обговорити.
  • Умеров планує зустріч з президентом Зеленським в Ірландії, тоді як Віткофф має намір вилетіти до Москви для переговорів з Путіним.

Спецпосланець США Стів Віткофф і український перемовник Рустем Умеров у понеділок, 1 грудня, знову проводять раунд консультацій у Флориді. У них ще лишилися питання "які потрібно обгворити".

Це відбувається менш ніж через добу після попередніх переговорів їхніх делегацій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RFI.

Навіщо Умєров і Віткофф зустрілися 1 грудня?

Умєров і Віткофф знову зустрічаються прямо зараз, 
– повідомили джерела, знайомі з цим питанням, агентству AFP.

Вони додали, що "ще є деякі питання", які потрібно обговорити.

У вівторок Рустем Умеров має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським в Ірландії, тоді як Стів Віткофф очікує того ж дня вилетіти до Москви, де планує провести розмову з Володимиром Путіним.

Що відомо про переговори делегацій США та України в Маямі?

  • У Маямі у гольф-клубі Віткоффа Shell Bay відбулася зустріч делегацій США та України. На ній повинні були узгодити подальші кроки, спрямовані на досягнення справедливого і сталого миру.

  • Перша частина зустрічі тривала майже 2 години. Спецпредставник США Стів Віткофф висловився про неї "позитивно". Далі переговори продовжилися у закритому форматі.

  • Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що сторони вже на половині шляху "забезпечення суверенності і незалежності України". За його словами, між сторонами відбувся "значний поступ".

  • Рустем Умєров окреслив три ключові пріоритети України на переговорах в США: мир, безпека та процвітання України. Умєров подякував американському народу і президентові Трампу за ініціативу та підтримку, а також команді США – за постійний діалог і готовність працювати разом.