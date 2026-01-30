Мы не можем найти компромисс, – Зеленский назвал проблемные вопросы в переговорах
- Президент заявил, что стороны переговоров имеют разное видение по территориальным вопросам, что затрудняет достижение компромисса.
- Владимир Зеленский отметил, что компромисс должен быть с обеих сторон и что жесткие требования России нельзя считать компромиссом.
Стороны мирных переговоров имеют разное видение относительно окончания войны России против Украины, поэтому в этом вопросе, как настаивают США, следует искать компромисс, чтобы получить хотя бы какие-то результаты обсуждений.
Сложнее всего сторонам найти взаимопонимание в вопросе относительно территорий. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский представителям СМИ.
Смотрите также Мирное соглашение можно ждать годами: политический эксперт проанализировал переговоры в Абу-Даби
Что сказал Зеленский о переговорах?
Президент подчеркнул журналистам, что компромисс в переговорах должен быть с обеих сторон, а не только с украинской стороны. Хотя, по его мнению, в целом "не очень справедливо искать компромисс между жертвой и агрессором".
Но мы в тех условиях, в которых мы, и поэтому компромисс в любом случае – это две стороны. Пока мы не можем найти компромисс в территориальном вопросе, а именно по части востока Украины. Речь идет о Донецкой области,
– заявил он.
По его словам, жесткие требования России, в частности по изменению территориальной целостности Украины, нельзя назвать компромиссом. США это осознают, поэтому и предлагают создание свободной экономической зоны на оккупированных территориях.
"Вопрос контроля той или иной территории, даже свободной экономической зоны, должен быть также справедливым. А именно: контроль Украиной тех территорий, которые мы контролируем. Вот примерно наше видение", – подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что Украина во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби показала готовность обсуждать этот вопрос, однако делегация не имела мандата принимать решения, такие сложные темы необходимо решать на уровне лидеров.
О чем еще сообщил президент?
Также он заявил, что его встреча с Владимиром Путиным в Москве невозможна – так же как и переговоры лидеров в Киеве, подчеркнув, что Украина стремится к конструктивным договоренностям по завершению войны.
В то же время украинский президент сообщил, что наша страна готова прекратить удары по энергетической инфраструктуре России, если Москва воздержится от атак на украинскую энергетику, потому что готова к деэскалации.