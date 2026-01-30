Мы не можем найти компромисс, – Зеленский назвал проблемные вопросы в переговорах

Стороны мирных переговоров имеют разное видение относительно окончания войны России против Украины, поэтому в этом вопросе, как настаивают США, следует искать компромисс, чтобы получить хотя бы какие-то результаты обсуждений.

Сложнее всего сторонам найти взаимопонимание в вопросе относительно территорий. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский представителям СМИ.

Что сказал Зеленский о переговорах?

Президент подчеркнул журналистам, что компромисс в переговорах должен быть с обеих сторон, а не только с украинской стороны. Хотя, по его мнению, в целом "не очень справедливо искать компромисс между жертвой и агрессором".

Но мы в тех условиях, в которых мы, и поэтому компромисс в любом случае – это две стороны. Пока мы не можем найти компромисс в территориальном вопросе, а именно по части востока Украины. Речь идет о Донецкой области,

– заявил он.

По его словам, жесткие требования России, в частности по изменению территориальной целостности Украины, нельзя назвать компромиссом. США это осознают, поэтому и предлагают создание свободной экономической зоны на оккупированных территориях.

"Вопрос контроля той или иной территории, даже свободной экономической зоны, должен быть также справедливым. А именно: контроль Украиной тех территорий, которые мы контролируем. Вот примерно наше видение", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби показала готовность обсуждать этот вопрос, однако делегация не имела мандата принимать решения, такие сложные темы необходимо решать на уровне лидеров.

О чем еще сообщил президент?