Ми не можемо знайти компроміс, – Зеленський назвав проблемні питання у переговорах

Сторони мирних переговорів мають різне бачення стосовно закінчення війни Росії проти України, тому у цьому питанні, як наполягають США, варто шукати компроміс, аби отримати хоча б якісь результати обговорень.

Найскладніше сторонам порозумітися у питанні стосовно територій. Про це повідомив український президент Володимир Зеленський представникам ЗМІ.

Що сказав Зеленський про переговори?

Президент наголосив журналістам, що компроміс у переговорах повинен бути з обох сторін, а не лише з українського боку. Хоча, на його думку, загалом "не дуже справедливо шукати компроміс між жертвою й агресором".

Але ми в тих умовах, в яких ми є, і тому компроміс в будь-якому разі – це дві сторони. Поки що ми не можемо знайти компроміс у територіальному питанні, а саме щодо частини сходу України. Йдеться про Донецьку область,

– заявив він.

За його словами, жорсткі вимоги Росії, зокрема щодо зміни територіальної цілісності України, не можна назвати компромісом. США це усвідомлюють, тому і пропонують створення вільної економічної зони на окупованих територіях.

"Питання контролю тієї чи іншої території, навіть вільної економічної зони, має бути також справедливим. А саме: контроль Україною тих територій, які ми контролюємо. Ось приблизно наше бачення", – наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі показала готовність обговорювати це питання, проте делегація не мала мандату ухвалювати рішення, такі складні теми необхідно вирішувати на рівні лідерів.

Про шо ще повідомив президент?