Ми не можемо знайти компроміс, – Зеленський назвав проблемні питання у переговорах
- Президент заявив, що сторони переговорів мають різне бачення щодо територіальних питань, що ускладнює досягнення компромісу.
- Володимир Зеленський наголосив, що компроміс має бути з обох сторін і що жорсткі вимоги Росії не можна вважати компромісом.
Сторони мирних переговорів мають різне бачення стосовно закінчення війни Росії проти України, тому у цьому питанні, як наполягають США, варто шукати компроміс, аби отримати хоча б якісь результати обговорень.
Найскладніше сторонам порозумітися у питанні стосовно територій. Про це повідомив український президент Володимир Зеленський представникам ЗМІ.
Дивіться також Мирну угоду можна чекати роками: політичний експерт проаналізував перемовини в Абу-Дабі
Що сказав Зеленський про переговори?
Президент наголосив журналістам, що компроміс у переговорах повинен бути з обох сторін, а не лише з українського боку. Хоча, на його думку, загалом "не дуже справедливо шукати компроміс між жертвою й агресором".
Але ми в тих умовах, в яких ми є, і тому компроміс в будь-якому разі – це дві сторони. Поки що ми не можемо знайти компроміс у територіальному питанні, а саме щодо частини сходу України. Йдеться про Донецьку область,
– заявив він.
За його словами, жорсткі вимоги Росії, зокрема щодо зміни територіальної цілісності України, не можна назвати компромісом. США це усвідомлюють, тому і пропонують створення вільної економічної зони на окупованих територіях.
"Питання контролю тієї чи іншої території, навіть вільної економічної зони, має бути також справедливим. А саме: контроль Україною тих територій, які ми контролюємо. Ось приблизно наше бачення", – наголосив Зеленський.
Він додав, що Україна під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі показала готовність обговорювати це питання, проте делегація не мала мандату ухвалювати рішення, такі складні теми необхідно вирішувати на рівні лідерів.
Про шо ще повідомив президент?
Також він заявив, що його зустріч із Володимиром Путіним у Москві є неможливою – так само як і переговори лідерів у Києві, наголосивши, що Україна прагне конструктивних домовленостей щодо завершення війни.
Водночас український президент повідомив, що наша країна готова припинити удари по енергетичній інфраструктурі Росії, якщо Москва утримається від атак на українську енергетику, бо готова до деескалації.