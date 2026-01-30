Укр Рус
30 січня, 10:41
Ми не можемо знайти компроміс, – Зеленський назвав проблемні питання у переговорах

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Президент заявив, що сторони переговорів мають різне бачення щодо територіальних питань, що ускладнює досягнення компромісу.
  • Володимир Зеленський наголосив, що компроміс має бути з обох сторін і що жорсткі вимоги Росії не можна вважати компромісом.

Сторони мирних переговорів мають різне бачення стосовно закінчення війни Росії проти України, тому у цьому питанні, як наполягають США, варто шукати компроміс, аби отримати хоча б якісь результати обговорень.

Найскладніше сторонам порозумітися у питанні стосовно територій. Про це повідомив український президент Володимир Зеленський представникам ЗМІ.

Що сказав Зеленський про переговори?

Президент наголосив журналістам, що компроміс у переговорах повинен бути з обох сторін, а не лише з українського боку. Хоча, на його думку, загалом "не дуже справедливо шукати компроміс між жертвою й агресором". 

Але ми в тих умовах, в яких ми є, і тому компроміс в будь-якому разі – це дві сторони. Поки що ми не можемо знайти компроміс у територіальному питанні, а саме щодо частини сходу України. Йдеться про Донецьку область, 
– заявив він.

За його словами, жорсткі вимоги Росії, зокрема щодо зміни територіальної цілісності України, не можна назвати компромісом. США це усвідомлюють, тому і пропонують створення вільної економічної зони на окупованих територіях. 

"Питання контролю тієї чи іншої території, навіть вільної економічної зони, має бути також справедливим. А саме: контроль Україною тих територій, які ми контролюємо. Ось приблизно наше бачення", – наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі показала готовність обговорювати це питання, проте делегація не мала мандату ухвалювати рішення, такі складні теми необхідно вирішувати на рівні лідерів.

Про шо ще повідомив президент?

  • Також він заявив, що його зустріч із Володимиром Путіним у Москві є неможливою – так само як і переговори лідерів у Києві, наголосивши, що Україна прагне конструктивних домовленостей щодо завершення війни.

  • Водночас український президент повідомив, що наша країна готова припинити удари по енергетичній інфраструктурі Росії, якщо Москва утримається від атак на українську енергетику, бо готова до деескалації.