Прорыв или тупик: Зеленский оценил прогресс в переговорах с США

Президент Украины признал, что комментариев о ходе переговоров с Соединенными Штатами было мало. В то же время он считает, что мирный процесс находится не в тупике.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, пишет 24 Канал.

Смотрите также Хотите мир – платите 1 миллиард долларов: как Совет Трампа угрожает Украине и почему туда пригласили Путина

Что говорит Зеленский о переговорах с США

Владимир Зеленский подтвердил, что американская сторона не комментировала ход переговоров с Украиной. Он ответил на вопрос журналистов, состоялся ли прорыв в переговорах, или наоборот, они находятся в тупике.

Что касается разговоров, то они постоянные. Точно не о тупике,

– говорит президент.

Он уточнил, что несколько раз общался с Рустемом Умеровым. Секретарь СНБО находится на связи с американскими представителями Виткоффом и Кушнером.

"Очень много энергии в общениях, но нужен результат", – резюмировал Зеленский.

Какие последние новости о мирных переговорах?