Прорив або глухий кут: Зеленський оцінив прогрес у переговорах зі США
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що мирний процес з США не перебуває у глухому куті.
- Зеленський підкреслив, що спілкування з американською стороною постійне, але результати ще потрібні.
Президент України визнав, що коментарів про перебіг перемовин зі Сполученими Штатами було мало. Водночас він вважає, що мирний процес перебуває не в глухому куті.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів, пише 24 Канал.
Що каже Зеленський про переговори зі США
Володимир Зеленський підтвердив, що американська сторона не коментувала перебіг переговорів з Україною. Він відповів на питання журналістів, чи відбувся прорив у перемовинах, чи навпаки, вони перебувають у глухому куті.
Що стосується розмов, то вони постійні. Точно не про глухий кут,
– каже президент.
Він уточнив, що кілька разів спілкувався з Рустемом Умєровим. Секретар РНБО перебуває на зв'язку з американськими представниками Віткоффом та Кушнером.
"Дуже багато енергії у спілкуваннях, але потрібен результат", – резюмував Зеленський.
Які останні новини про мирні переговори?
Нагадаємо, що зустріч української та американської делегацій у Маямі відбулася 17 січня. Надалі було досить мало інформації про результати зустрічі.
Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко зауважив 24 Каналу, що ситуація з Гренландією загострила протистояння між США та Європою. І у таких перемовинах за складних умов Україні доводиться домовлятися та відстоювати свої інтереси під час мирних переговорів. При цьому важливо ще й не посваритися зі Сполученими Штатами, які принаймні продовжують продавати свою зброю за європейські гроші.