Украина – в критическом моменте, – Зеленский заявил о давлении из-за согласования мирного плана
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна находится в критическом моменте и продолжает работать с партнерами для согласования мирного плана США.
- Зеленский призвал иностранные парламенты поддерживать Украину и оказывать давление на Россию.
Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина продолжит работать с партнерами и искать выгодные компромиссы в мирном плане США. Глава государства прокомментировал пункты во время участия в Четвертом парламентском саммите Крымской платформы.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского.
Что сказал Зеленский о согласовании мирного плана от США?
По словам президента, Украина находится "в критическом моменте", некоторые политики пытаются оказывать давление. Однако Киев сотрудничает с партнерами, чтобы описанные компромиссы не ослабляли, а наоборот усиливали Украину.
Мы и в дальнейшем будем объяснять, насколько опасно делать вид, что на агрессию можно не обращать внимания, будто все вроде бы "побеждено" само собой,
– отметил президент.
Зеленский обратился к иностранным парламентам с призывом поддерживать Украину и оказывать давление на Россию. Он также отметил, что страна-агрессор должна отвечать за совершенные в Украине преступления.
Что будет, если Украина не поддержит мирный план Трампа?
Политолог Петр Олещук в эфире 24 Канала отметил, что США давят на Владимира Зеленского и могут принять решение против Украины, если он не согласится на мирный план Дональда Трампа. Например, Вашингтон в один момент может прекратить поставки оружия Украине. Но республиканские конгрессмены и другие деятели в США и Европе, вероятно, не поддерживают такое решение.
Что известно о мирном плане Трампа?
В воскресенье, 23 ноября, в Швейцарии встретились делегации Украины, США и ЕС. Стороны смогли несколько согласовать позиции по установлению мира и определить дальнейшие шаги. Все признали, что мирное соглашение должно уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир. Таким образом удалось подготовить обновленный и доработанный рамочный документ по миру.
В целом мирный план Трампа содержит 28 пунктов, среди которых были ограничения численности Вооруженных Сил Украины и запрет на вступление в НАТО. Партнеры считают, что план не нацелен установить мир, ведь позиции в нем более выгодны для России, чем для Украины.
Ранее США предложили Украине два проекта документовплан на 28 пунктов по украинско-российскому урегулированию и рамочное соглашение о гарантиях безопасности для Украины.