Україна – в критичному моменті, – Зеленський заявив про тиск через узгодження мирного плану

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна продовжить працювати з партнерами й шукати вигідні компроміси в мирному плані США. Очільник держави прокоментував пункти під час участі в Четвертому парламентському саміті Кримської платформи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського.

До теми У Кремлі вже занервували: які важливі зміни можуть бути у "мирному плані" США

Що сказав Зеленський про узгодження мирного плану від США?

За словами президента, Україна перебуває "у критичному моменті", деякі політики намагаються чинити тиск. Однак Київ співпрацює з партнерами, аби описані компроміси не послаблювали, а навпаки посилювали Україну.

Ми й надалі пояснюватимемо, наскільки небезпечно вдавати, що на агресію можна не зважати, ніби все начебто "переможено" само собою,

– зазначив президент.

Зеленський звернувся до іноземних парламентів із закликом підтримувати Україну та чинити тиск на Росію. Він також наголосив, що країна-агресорка повинна відповідати за скоєні в Україні злочини.

Що буде, якщо Україна не підтримає мирний план Трампа?

Політолог Петро Олещук в ефірі 24 Каналу зазначив, що США тиснуть на Володимира Зеленського й можуть ухвалити рішення проти України, якщо він не погодиться на мирний план Дональда Трампа. Наприклад, Вашингтон в один момент може припинити постачання зброї Україні. Але республіканські конгресмени та інші діячі в США і Європі, вірогідно, не підтримують таке рішення.

Що відомо про мирний план Трампа?