Україна – в критичному моменті, – Зеленський заявив про тиск через узгодження мирного плану
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна перебуває у критичному моменті та продовжує працювати з партнерами для узгодження мирного плану США.
- Зеленський закликав іноземні парламенти підтримувати Україну та чинити тиск на Росію.
Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна продовжить працювати з партнерами й шукати вигідні компроміси в мирному плані США. Очільник держави прокоментував пункти під час участі в Четвертому парламентському саміті Кримської платформи.
Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського.
Що сказав Зеленський про узгодження мирного плану від США?
За словами президента, Україна перебуває "у критичному моменті", деякі політики намагаються чинити тиск. Однак Київ співпрацює з партнерами, аби описані компроміси не послаблювали, а навпаки посилювали Україну.
Ми й надалі пояснюватимемо, наскільки небезпечно вдавати, що на агресію можна не зважати, ніби все начебто "переможено" само собою,
– зазначив президент.
Зеленський звернувся до іноземних парламентів із закликом підтримувати Україну та чинити тиск на Росію. Він також наголосив, що країна-агресорка повинна відповідати за скоєні в Україні злочини.
Що буде, якщо Україна не підтримає мирний план Трампа?
Політолог Петро Олещук в ефірі 24 Каналу зазначив, що США тиснуть на Володимира Зеленського й можуть ухвалити рішення проти України, якщо він не погодиться на мирний план Дональда Трампа. Наприклад, Вашингтон в один момент може припинити постачання зброї Україні. Але республіканські конгресмени та інші діячі в США і Європі, вірогідно, не підтримують таке рішення.
Що відомо про мирний план Трампа?
У неділю, 23 листопада, у Швейцарії зустрілися делегації України, США та ЄС. Сторони змогли дещо узгодити позиції щодо встановлення миру та визначити подальші кроки. Усі визнали, що мирна угода повинна поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. Таким чином вдалося підготувати оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру.
Загалом мирний план Трампа містить 28 пунктів, серед яких були обмеження чисельності Збройних Сил України та заборона на вступ до НАТО. Партнери вважають, що план не націлений встановити мир, адже позиції в ньому більш вигідні для Росії, ніж для України.
Раніше США запропонували Україні два проєкти документів: план на 28 пунктів щодо українсько-російського врегулювання та рамкову угоду про гарантії безпеки для України.