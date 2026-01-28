США подпишут мирный план отдельно с Украиной и Россией: политолог назвал 2 причины
- Украина подпишет 20-пунктный мирный план с США, которые также подпишут соглашение отдельно с Россией.
- Выбран формат подписания соглашения с посредником по ряду причин.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что 20-пунктный мирный план наше государство будет подписывать с США, а американцы подпишут это соглашение с Россией. Прежде всего Украина не хочет подписывать никаких соглашений напрямую со страной-агрессором.
Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун озвучил 24 Каналу мнение, что на это есть две причины. Говорится о том, что вряд ли это соглашение является на 100% таким, которое хотели бы видеть украинцы, а также есть позиция Кремля о якобы "нелегитимности" украинской власти.
Почему мирный план подпишут именно так?
Максим Джигун отметил, что это мирное соглашение вряд ли подобно той, которую хотели бы видеть украинцы с подписями россиян. В частности, о полном выходе российских оккупационных сил с нашей территории, о репарациях и так далее.
Поэтому сейчас кажется в основном срежиссированным соглашением американской стороны с россиянами, которое нам удалось вычистить, как украинскому дипломатическому корпусу, до того вида, который более-менее приемлем для того, чтобы его подписывать,
– сказал он.
Кроме того, россияне много рассказывали о том, что украинский президент Владимир Зеленский якобы "нелегитимный", что они не хотят с ним встречаться. В то же время Украина не признает легитимности российского диктатора Владимира Путина, который постоянно назначает себя на должность главы Кремля.
Поэтому есть посредники. Это довольно типичный формат для подобных сверхсложных случаев в международной политике, в войнах, когда есть посредническая сторона, которая является гарантом соблюдения этого соглашения. Поэтому с ними и подписываются. С другой стороны, из-за такого "не рукопожатия" отдельных представителей переговорного процесса. Прежде всего здесь говорится о россиянах,
– объяснил политолог.
По его словам, этот вариант вполне возможен. Вопрос в том, насколько быстро это можно сделать. Потому что, по сообщениям западных СМИ, США сейчас снова хотят "жонглировать" вопросом гарантий безопасности, какими-то дополнительными ультиматумами к Украине, на которые наше государство не может пойти.
Подписание мирного плана: что известно?
Глава МИД Андрей Сибига раскрыл детали формата мирного плана. Сейчас он рассматривается как двусторонний документ. По его словам, подписание будет происходить отдельно – между Украиной и США, между Россией и Штатами. В то же время он отметил, что формат соглашения до сих пор обсуждается, ведь переговоры продолжаются.
Также к переговорам привлечены европейские партнеры. Они активно участвуют в наработке гарантий безопасности для Украины.
Дипломат отметил, что ключевые положения, которые будут иметь решающее значение для безопасности Украины после войны, должны иметь юридически-обязательный характер. Поэтому стороны соглашаются с необходимостью ратификации гарантий безопасности, в частности, их утверждения Конгрессом США.