США підпишуть мирний план окремо з Україною та Росією: політолог назвав 2 причини

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що 20-пунктний мирний план наша держава підписуватиме зі США, а американці підпишуть цю угоду з Росією. Насамперед Україна не хоче підписувати жодних угод напряму з країною-агресоркою.

Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун озвучив 24 Каналу думку, що на це є дві причини. Мовиться про те, що навряд чи ця угода є на 100% такою, яку хотіли б бачити українці, а також є позиція Кремля про нібито "нелегітимність" української влади.

Чому мирний план підпишуть саме так?

Максим Джигун зазначив, що ця мирна угода навряд чи подібна до тієї, яку хотіли б бачити українці із підписами росіян. Зокрема, про повний вихід російських окупаційних сил з нашої території, про репарації і так далі.

Тому зараз видається здебільшого зрежисованою угодою американської сторони з росіянами, яку нам вдалося вичистити, як українському дипломатичному корпусу, до того вигляду, який більш-менш прийнятний для того, аби її підписувати,

– сказав він.

Крім того, росіяни багато розповідали про те, що український президент Володимир Зеленський нібито "нелегітимний", що вони не хочуть з ним зустрічатися. Водночас Україна не визнає легітимності російського диктатора Володимира Путіна, який постійно призначає себе на посаду глави Кремля.

Тому є посередники. Це доволі типовий формат для подібних надскладних випадків в міжнародній політиці, у війнах, коли є посередницька сторона, яка є гарантом дотримання цієї угоди. Тому з ними і підписуються. З іншого боку, через таке "не рукостискання" окремих представників переговорного процесу. Насамперед тут мовиться про росіян,

– пояснив політолог.

За його словами, цей варіант цілком можливий. Питання у тому, наскільки швидко це можна зробити. Тому що, за повідомленнями західних ЗМІ, США зараз знову хочуть "жонглювати" питанням гарантій безпеки, якимись додатковими ультиматумами до України, на які наша держава не може піти.

Підписання мирного плану: що відомо?