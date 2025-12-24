Стали известны 20 пунктов мирного плана: какие вопросы вызвали наибольшие споры

После того как Владимир Зеленский озвучил 20 пунктов мирного плана, вокруг документа вспыхнули споры. Некоторые формулировки читаются по разному, а часть пунктов сразу вызывает больше всего вопросов у партнеров.

Политолог Олег Лесной в эфире 24 Канала объяснил, что самые большие дискуссии крутятся не только вокруг содержания плана, но и вокруг готовности союзников действовать жестче. Он также обратил внимание, что Россия параллельно давит атаками, пытаясь сломать общество и разъединить поддержку Украины.

Почему Россия давит именно сейчас?

Политолог отметил, что усиление атак по гражданским городам и энергетике имеет четкую логику. Кремль пытается сломать внутреннюю устойчивость Украины в момент, когда военные планы России не дают ожидаемого результата. Несмотря на сложную ситуацию на фронте, российской армии не удалось реализовать цели, которые Путин ставил перед собой на конец года.

Они пытаются держать нас в страхе атаками по гражданским городам, потому что на фронте им не удается достичь тех планов, которые они себе ставили,

– объяснил Лесной.

Он отметил, что такая тактика является признаком истощения, а не силы. Именно поэтому удары по гражданской инфраструктуре сочетаются с информационным давлением и попытками навязать ощущение безысходности.

Что в позиции Европы вызывает больше всего вопросов?

Отдельная проблем, по словам политолога, это реакция европейских партнеров. Публичные заявления об обеспокоенности и осуждении атак не сопровождаются решениями, которые реально меняют баланс сил. Такая осторожность, по его мнению, только поощряет Кремль.

Когда страна НАТО боится использовать даже замороженные российские активы из-за угроз, Россия делает вывод, что все делает правильно,

– отметил Лесной.

Он обьяснил, что отсутствие единства в Европе напрямую влияет и на восприятие мирного плана. Россия внимательно отслеживает слабые сигналы и использует их, чтобы повышать давление не только на Украину, но и на западных партнеров.

Мирные инициативы без единства не работают

Политолог обратил внимание, что попытки отдельных европейских лидеров выступать посредниками не создают реального прорыва. Предыдущий опыт контактов с Путиным уже показывал, что разговоры без рычагов давления не дают измеримого результата.

Не имеет значения, о чем они будут говорить, если нет механизмов принуждения. Такие разговоры не дают никакого практического результата,

– подчеркнул Лесной.

Самые большие споры вокруг мирного плана связаны не только с его пунктами, а с отсутствием общей позиции Запада. Без решительных действий Европы и четкой стратегии любые инициативы рискуют остаться политическими декларациями, а не инструментом завершения войны.

Что известно о мирном плане: детали