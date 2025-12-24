Стали відомі 20 пунктів мирного плану: які питання викликали найбільші суперечки

Після того як Володимир Зеленський озвучив 20 пунктів мирного плану, навколо документа спалахнули суперечки. Деякі формулювання читаються по різному, а частина пунктів одразу викликає найбільше запитань у партнерів.

Політолог Олег Лісний в ефірі 24 Каналу пояснив, що найбільші дискусії крутяться не лише навколо змісту плану, а й навколо готовності союзників діяти жорсткіше. Він також звернув увагу, що Росія паралельно тисне атаками, намагаючись зламати суспільство і роз'єднати підтримку України.

Дивіться також Є кілька пасток, – політолог про пункти мирного плану, які розкрив Зеленський

Чому Росія тисне саме зараз?

Політолог зазначив, що посилення атак по цивільних містах і енергетиці має чітку логіку. Кремль намагається зламати внутрішню стійкість України в момент, коли військові плани Росії не дають очікуваного результату. Попри складну ситуацію на фронті, російській армії не вдалося реалізувати цілі, які Путін ставив перед собою на кінець року.

Вони намагаються тримати нас у страху атаками по цивільних містах, бо на фронті їм не вдається досягти тих планів, які вони собі ставили,

– пояснив Лісний.

Він наголосив, що така тактика є ознакою виснаження, а не сили. Саме тому удари по цивільній інфраструктурі поєднуються з інформаційним тиском і спробами нав’язати відчуття безвиході.

Що в позиції Європи викликає найбільше запитань?

Окрему проблему, за словами політолога, становить реакція європейських партнерів. Публічні заяви про занепокоєння та засудження атак не супроводжуються рішеннями, які реально змінюють баланс сил. Така обережність, на його думку, лише заохочує Кремль.

Коли країна НАТО боїться використати навіть заморожені російські активи через погрози, Росія робить висновок, що все робить правильно,

– зазначив Лісний.

Він пояснив, що відсутність єдності в Європі напряму впливає й на сприйняття мирного плану. Росія уважно відстежує слабкі сигнали і використовує їх, щоб підвищувати тиск не лише на Україну, а й на західних партнерів.

Мирні ініціативи без єдності не працюють

Політолог звернув увагу, що спроби окремих європейських лідерів виступати посередниками не створюють реального прориву. Попередній досвід контактів із Путіним уже показував, що розмови без важелів тиску не дають вимірюваного результату.

Не має значення, про що вони говоритимуть, якщо немає механізмів примусу. Такі розмови не дають жодного практичного результату,

– підкреслив Лісний.

Найбільші суперечки навколо мирного плану пов'язані не лише з його пунктами, а з відсутністю спільної позиції Заходу. Без рішучих дій Європи та чіткої стратегії будь-які ініціативи ризикують залишитися політичними деклараціями, а не інструментом завершення війни.

Що відомо про мирний план: деталі