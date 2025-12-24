Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов в ефірі 24 Каналу звернув увагу на кілька потенційно небезпечних моментів у цих пунктах. За його словами, окремі положення можуть перетворитися на пастки, якщо їх зафіксувати без жорстких гарантій безпеки.

Які пастки закладені в пунктах мирного плану?

Після того як Володимир Зеленський озвучив частину пунктів мирного плану, увага змістилася на формулювання, які можуть непомітно закріпити вигідний Росії стан речей. Тут небезпека не в гучних заголовках, а в деталях, які потім важко відмотати назад.

До уваги! Володимир Зеленський повідомив, що нинішній мирний план складається з 20 пунктів, пройшов еволюцію з 28 і наразі є драфтом, не погодженим усіма сторонами. Паралельно готуються окремі документи щодо гарантій безпеки та відновлення й економічного розвитку України до 2040 року.

Саме тому окремі пункти потребують максимально жорсткої перевірки ще до переговорів. Олександр Леонов пояснив, що ризики з'являються там, де мова заходить про спільні механізми управління тим, що нині перебуває під окупацією. Він навів приклад Запорізької атомної станції і застеріг, що навіть без юридичного визнання такий формат може виглядати як прийняття факту окупації.

Коли говорять про Запорізьку атомну станцію і якийсь потрійний контроль, це пастка. Якщо Україна на таке погодиться, вона де – факто визнає окупацію,

– пояснив Леонов.

Він додав, що саме тому центр будь-якого плану має бути не розподіл ролей і не технічні схеми, а безпекова рамка. Без неї будь-які конструкції легко перетворюються на компроміс, який виглядає обережно на папері, але працює на користь агресора.

Домовленості з Росією без припинення вогню небезпечні

Леонов наголосив, що переговори, які відбуваються паралельно з бойовими діями, створюють перекіс. Росія продовжує воювати і водночас намагається витиснути політичні рішення, використовуючи тиск як аргумент. У такій логіці мирний процес може стати не шляхом до зупинки війни, а способом нав'язати умови.

Він нагадав, що в минулому вже існували юридично оформлені домовленості між Україною і Росією, але вони не стали запобіжником. Москва порушувала угоди тоді, коли вважала це вигідним, і цей досвід не дає підстав покладатися на декларації без реальних механізмів примусу.

Якщо не буде чітких, жорстких юридично зобов'язуючих гарантій безпеки, то все, що підписується з Росією, не варте паперу, на якому воно підписане,

– наголосив Леонов.

На його думку, саме гарантії безпеки мають бути вихідною точкою. І вже від них має залежати все інше, включно з політичними та економічними пунктами, які зараз обговорюють. Він підкреслив, що Росія повертається до агресії тоді, коли не бачить для себе серйозної ціни. Тому будь-який документ без дієвих гарантій лишається вразливим, навіть якщо формулювання звучать переконливо.

Росія нападе, якщо буде вважати, що вона зробить це без якихось серйозних проблем для себе,

– підсумував він.

Нинішні дискусії навколо мирного плану можуть мати сенс лише тоді, коли ключові умови безпеки стануть реальними, а не декларативними. Без цього навіть добре написані пункти не дають відповіді на головне питання, як не допустити повторення війни.

