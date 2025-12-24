Натомість від України вимагається вихід з Донбасу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на спілкування Володимира Зеленського зі ЗМІ.

Що сказав Зеленський про обмін територіями?

Зеленський розповів, що ніхто не міг до кінця зрозуміти, що таке "обмінятися територіями".

І ось це їх пропозиція. Пропозиція виглядала так, що вони (росіяни – 24 Канал) виходять з цих територій, і хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу, де буде створено "вільну економічну зону",

– пояснив президент.

Він зауважив, що згідно з українським законодавством створення "вільної економічної зони" неможливе "навіть потенційно".

Для цього потрібен референдум. Тільки так можна визначити, чи згодні люди на такі пропозиції.

Така ж позиція й щодо окупованої ЗАЕС.

Водночас США повинні розуміти, що на референдум буде виноситися увесь документ, а не окремі його пункти.

Якщо ж буде досягнуто варіанту "стоїмо там, де стоїмо", то тоді референдум не потрібен.

"Бо якщо ми "стоїмо там, де стоїмо" – ми можемо закінчити війну на основі цієї угоди і дотиснути питання з Запорізькою атомною станцією. Якщо ж щось інше, то одного підпису точно не достатньо", – зазначив Зеленський.

Якщо ж створювати вільну економічну зону, то це передбачає фактично й демілітаризовану зону – 5, 10 чи 40 кілометрів. Тож росіянам доведеться зробити крок назад.

"Так як віри "рускім" немає, і вони вже неодноразово порушували свої обіцянки, то контактна лінія сьогоднішня перетворюється в лінію фактично вільної економічної зони, і вже там повинні тоді бути міжнародні сили, які реально на землі гарантують, що ніхто не зайде туди під жодним виглядом", – додав президент.

Інші заяви Зеленського