Вместо этого от Украины требуется выход из Донбасса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на общение Владимира Зеленского со СМИ.

Что сказал Зеленский об обмене территориями?

Зеленский рассказал, что никто не мог до конца понять, что такое "обменяться территориями".

И вот это их предложение. Предложение выглядело так, что они (россияне – 24 Канал) выходят из этих территорий, и хотят, чтобы мы вышли из Донбасса, где будет создана "свободная экономическая зона",

– пояснил президент.

Он отметил, что согласно украинскому законодательству создание "свободной экономической зоны" невозможно "даже потенциально".

Для этого нужен референдум. Только так можно определить, согласны ли люди на такие предложения.

Такая же позиция и по оккупированной ЗАЭС.

В то же время США должны понимать, что на референдум будет выноситься весь документ, а не отдельные его пункты.

Если же будет достигнут вариант "стоим там, где стоим", то тогда референдум не нужен.

"Потому что если мы "стоим там, где стоим" – мы можем закончить войну на основе этого соглашения и дожать вопрос с Запорожской атомной станцией. Если же что-то другое, то одной подписи точно не достаточно", – отметил Зеленский.

Если же создавать свободную экономическую зону, то это предполагает фактически и демилитаризованную зону – 5, 10 или 40 километров. Поэтому россиянам придется сделать шаг назад.

"Так как веры "русским" нет, и они уже неоднократно нарушали свои обещания, то контактная линия сегодняшняя превращается в линию фактически свободной экономической зоны, и уже там должны тогда быть международные силы, которые реально на земле гарантируют, что никто не зайдет туда ни под каким видом", – добавил президент.

