Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в эфире 24 Канала обратил внимание на несколько потенциально опасных моментов в этих пунктах. По его словам, отдельные положения могут превратиться в ловушки, если их зафиксировать без жестких гарантий безопасности.

Какие ловушки заложены в пунктах мирного плана?

После того как Владимир Зеленский озвучил часть пунктов мирного плана, внимание сместилось на формулировки, которые могут незаметно закрепить выгодное России положение вещей. Здесь опасность не в громких заголовках, а в деталях, которые потом трудно отмотать назад.

Вниманию! Владимир Зеленский сообщил, что нынешний мирный план состоит из 20 пунктов, прошел эволюцию из 28 и сейчас является драфтом, не согласованным всеми сторонами. Параллельно готовятся отдельные документы по гарантиям безопасности и восстановления и экономического развития Украины до 2040 года.

Именно поэтому отдельные пункты требуют максимально жесткой проверки еще до переговоров. Александр Леонов объяснил, что риски появляются там, где речь заходит о совместных механизмах управления тем, что сейчас находится под оккупацией. Он привел пример Запорожской атомной станции и предостерег, что даже без юридического признания такой формат может выглядеть как принятие факта оккупации.

Когда говорят о Запорожской атомной станции и каком-то тройном контроле, это ловушка. Если Украина на такое согласится, она де – факто признает оккупацию,

– объяснил Леонов.

Он добавил, что именно поэтому центр любого плана должно быть не распределение ролей и не технические схемы, а рамка безопасности. Без нее любые конструкции легко превращаются в компромисс, который выглядит осторожно на бумаге, но работает в пользу агрессора.

Договоренности с Россией без прекращения огня опасны

Леонов отметил, что переговоры, которые происходят параллельно с боевыми действиями, создают перекос. Россия продолжает воевать и одновременно пытается вытеснить политические решения, используя давление как аргумент. В такой логике мирный процесс может стать не путем к остановке войны, а способом навязать условия.

Он напомнил, что в прошлом уже существовали юридически оформленные договоренности между Украиной и Россией, но они не стали предохранителем. Москва нарушала соглашения тогда, когда считала это выгодным, и этот опыт не дает оснований полагаться на декларации без реальных механизмов принуждения.

Если не будет четких, жестких юридически обязывающих гарантий безопасности, то все, что подписывается с Россией, не стоит бумаги, на которой оно подписано,

– подчеркнул Леонов.

По его мнению, именно гарантии безопасности должны быть исходной точкой. И уже от них должно зависеть все остальное, включая политические и экономические пункты, которые сейчас обсуждают. Он подчеркнул, что Россия возвращается к агрессии тогда, когда не видит для себя серьезной цены. Поэтому любой документ без действенных гарантий остается уязвимым, даже если формулировки звучат убедительно.

Россия нападет, если будет считать, что она сделает это без каких-то серьезных проблем для себя,

– подытожил он.

Нынешние дискуссии вокруг мирного плана могут иметь смысл только тогда, когда ключевые условия безопасности станут реальными, а не декларативными. Без этого даже хорошо написанные пункты не дают ответа на главный вопрос, как не допустить повторения войны.

