Нерешенные вопросы Донбасса и ЗАЭС: политтехнолог подробно разобрал "американский мирный план"

К так называемому "американскому мирному плану", который очевидно написали в России, есть много вопросов. Один из пунктов является важнейшим для диктатора Путина.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что фактически Путину нужно, чтобы Украина вывела войска из Донецкой области. Таким образом он решит проблему, с которой не может справиться уже годами – пройти штурмом через Донецкую область. Ему не удается этого сделать.

Почему Украине нельзя соглашаться на такой план?

Как отметил Шейтельман, если Украина действительно выведет войска из Донецкой области, то война возобновится буквально за короткий период времени. Диктатор Путин начнет сразу рассказывать о всяких "притеснениях РПЦ", о "языке" и так далее. Это будет формальный повод продолжить боевые действия.

Есть вопрос относительно действий Соединенных Штатов. Иногда складывается впечатление, что Трамп просто хочет на этом заработать.

Уже говорили, что США хочет забрать ЗАЭС под свое управление и открыть там датацентр. ЗАЭС строили украинцы, чтобы производить электричество для украинцев. Теперь Трамп хочет забрать это под себя как "комиссионные" за сделку,

– сказал Шейтельман.

Мирный план: коротко