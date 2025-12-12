Невирішені питання Донбасу та ЗАЕС: політтехнолог детально розібрав "американський мирний план"

До так званого "американського мирного плану", який вочевидь написали в Росії, є багато питань. Один з пунктів є найважливішим для диктатора Путіна.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що фактично Путіну потрібно, аби Україна вивела війська з Донецької області. У такий спосіб він вирішить проблему, з якою не може справитися вже роками – пройти штурмом через Донеччину. Йому не вдається цього зробити.

Чому Україні не можна погоджуватися на такий план?

Як наголосив Шейтельман, якщо Україна дійсно виведе війська з Донеччини, то війна відновиться буквально за короткий період часу. Диктатор Путін почне одразу розповідати про всякі "утиски РПЦ", "язик" і так далі. Це буде формальний привід продовжити бойові дії.

Є питання щодо дій Сполучених Штатів. Інколи складається враження, що Трамп просто хоче на цьому заробити.

Вже говорили, що США хоче забрати ЗАЕС під своє управління і відкрити там датацентр. ЗАЕС будували українці, щоб виробляти електрику для українців. Тепер Трамп хоче забрати це під себе як "комісійні" за угоду,

– сказав Шейтельман.

Мирний план: коротко